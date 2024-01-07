ليفربول يفوز على اَرسنال ويتأهل لدور الـ 32 من كأس الاتحاد

في غياب صلاح

حقق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره اَرسنال بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هدف الريدز الأول عن طريق جاكوب كيويور بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني، بينما أضاف لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بنتيجة 2/0.

ونجح ليفربول من التأهل للدور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما حقق الفوز على الجانرز.

واستطاع لاعبي ليفربول في تقديم مستوي جيد على الرغم من غياب الدولي المصري محمد صلاح، والذي يتواجد في معسكر منتخب بلاده استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، كونساه، جو جوميز.

وسط الملعب: أليكسيس ماك اليستر، هارفي إليوت، كورتيس جونز.

الهجوم: داروين نونيز، لويس دياز، كودي جاكبو.