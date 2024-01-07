خناقة على تراث "أم كلثوم"| انفعال عمرو مصطفى ومحسن جابر يوضح الحقائق قريبًا

تصدر اسم الفنان والملحن عمرو مصطفي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس السبت، قاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين بين جمعية المؤلفين والملحنين حول حقوق الملكية الفكرية لتراث كوكب الشرق "أم كلثوم"، وهو ينفعل على أحد الحضور.

عمرو مصطفي

تحول الصراع على حقوق تراث أم كلثوم بين شركة صوت القاهرة صوتيات والمرئيات، وشركة "صوت الفن"، من ساحات المحاكم القضائية إلى معركة إعلامية شرسة وذلك بعد دخول جمعية المؤلفين والملحنين في الأزمة وتأييدها لصوت القاهرة لتراث أم كلثوم.

أم كلثوم

عمرو مصطفى يستعين بوثائق بخط يد أم كلثوم لحل أزمة حقوق التراث

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنان والمحلن عمرو مصطفى وينفعل على أحد الحاضرين مساء أمس السبت، بعد أن تم الكشف عن وثيقة مكتبة بخط يد "أم كلثوم"، وتنازلها عن جزء كبير من الحقوق الخاصة بحفلاتها الغنائية لشركة "صوت مصر"، مما دفع البعض إلى التشكيك في صحة الوثيقة والأمر الذي جعل عمرو ينفعل على الحضور.

قال عمرو مصطفي بعد انفعاله على الحضور والتحدث بصوت عالى: "أوراق إيه بعد ده؟ دي أم كلثوم نفسها ما هي باينة أهي أنا عايز القضية دي تروح للنائب العام، أنا هموت بعد كده أعمل تنازل فى الشهر العقاري وبعد كده تجيب ورق تكدب إمضتي".

عمرو مصطفي

شركة صوت الفن تصدر بيان شديد اللهجة لجمعية المؤلفين والملحنين

فؤجئ المنتج محسن جابر بعقد شركة صوت القاهرة وجمعية المؤلفين والملحنين مؤتمر صحفي للحديث عن أزمة حقوق التراث لأم كلثوم، وقال في بيان رسمي: "لما كنت أنا المعني بهذا الاجتماع فكان من المفروض أن يتم دعوتى للرد على أي استفسارات وإيضاح الحقائق على الحضور".

المنتج محسن جابر

وأضاف محسن جابر، بأن الشركة حصلت على أحكام قضائية نهائية تفيد بملكيتها لأغاني أم كلثوم، وأن الحكم الذى تستخدمه شركة "صوت القاهرة" كدليل لها هو دليل ضدها، وهذا العقد تم فسخه بحكم نهائى بات وألزم الحكم شركة صوت القاهرة بتعويض قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه.

وأكد محسن جابر أنه سيوضح في المؤتمر صحفي الذي سيحدد موعده خلال أيام قليلة الحقائق بالمستندات والاحكام النهائية، ويكشف سر العلاقة الخفية بين شركة صوت القاهرة وجمعية المؤلفين والملحنين.