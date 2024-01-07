وزير الرياضة وسفير تنزانيا بالقاهرة في ودية مصر وتنزانيا "صور"

تواجد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعيسى سليمان ناصور، سفير دولة تنزانيا، في المقصور الرئيسية لاستاد القاهرة، من أجل متابعة مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره التنزاني، في المباراة الودية استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وحقق المنتخب المصري الفوز على نظيره التنزاني بهدفين نظيفين، حيث أحرز الأهداف المحترفان محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح.

وزير الرياضة وسفير تنزانيا بالقاهرة في ودية مصر وتنزانيا

وكان اللاعب عمر كمال عبد الواحد قد تعرض للإصابة في الدقيقة 77 من زمن المباراة، ليسقط على الأرض وسط قلق من الجهاز الفني للفراعنة.

وزير الرياضة وسفير تنزانيا بالقاهرة في ودية مصر وتنزانيا

وقام البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري بإخراجه في الدقيقة 77، ليقوم بإشراك محمود عبد المنعم كهربا بدلا منه.