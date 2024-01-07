المئات يتوافدون على دير الأنبا بضابا لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد المجيد

توافد المئات من مختلف الأعمار، اليوم الأحد، إلى دير الأنبا بضابا بنجع حمادي بمحافظة قنا، وذلك لحضور قداس العيد وأداء الصلاة عيد الميلاد المجيد، والاحتفال وتقديم التهنئة لرجال الدين المسيحى، حيث حرص العديد بالتوافد على الدير منذ ساعات الصباح الأولى مصطحبا أسرته وذلك لتقديم التهنئة والاحتفال باجواء العيد.

وحرص العديد من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية لتوافد على الدير وتقديم التهنئة لرجال الدين المسيحى والاقباط بشكل عام، فى جو يعبر عن مدى اواصل الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

من جهته قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك أثناء زيارته لدير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادي ، حيث كان فى استقباله القمص لوقا وكيل مطرانية نجع حمادي وتوابعها، وعدد من رجال الدين المسيحى، مرحبا رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، واللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والعقيد أشرف البغدادي المستشار العسكرى للمحافظة، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والنائب هشام الشعيني ، والنائب فتحي قنديل، والنائب عبد الفتاح الشحات والنائبة سحر صدقي والنائبة رحاب الغول أعضاء مجلس النواب والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا مدير عام منطقة قنا الازهرية ، أشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والامنية.

وقدم محافظ قنا الهدايا للأطفال المترددين علي الدير للاحتفال، مؤكداً أن هذه المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا فى خير وسلام.

ومن جانبه، قدم وكيل مطرانية نجع حمادي، الشكر لمحافظ قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية لحرصهم علي مشاركة الأقباط في أعيادهم ومناسباتهم الدينية، متمنياً دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعم الاستقرار جميع ربوع البلاد فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤكدًا على وحدة الصف لاستكمال مشروعات التنمية الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة القطاعات داعيًا الجميع للالتفاف خلف القيادة السياسية لبناء مصر الحديثة.