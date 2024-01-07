الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الصحة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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وزير الصحة يتفقد مجمع السويس الطبي تمهيدًا لافتتاحه رسميًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

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وزير الصحة يتفقد مجمع السويس الطبي تمهيدًا لافتتاحه رسميًا

كما تقدم وزير الصحة والسكان، بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط بهذه المناسبة السعيدة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد عليهم وعلى جميع المصريين، الأيام القادمة بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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