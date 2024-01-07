ونس الدكة

الأحد 07/يناير/2024 - 08:42 م 1/7/2024 8:42:59 PM

« إن ما ندعوه «التاريخ» هو شيء مكتوب من قبل المنتصرين فى الحرب، سادة الإمبراطوريات والجنرالات المدمرين للأرض، لصوص الثروة العالمية، مستعملين لذلك عباقرة من المخترعين الكبار فى العلوم والتقنيات من أجل بسط هيمنتهم الاقتصادية والعسكرية على العالم».

بهذه الكلمات المكثفة السابقة يمزق المفكر والفيلسوف الفرنسى «روجيه جارودى» العديد من كتب الإسرائيليات المزيفة نشرت فى كل عصر وزمان، ويفضح مئات الوثائق السرية غير المعلنة، والاتفاقيات التى كانت تتم من تحت الطاولة بين الملوك والرؤساء من أجل المطامع الاستعمارية واحتلال الشعوب ونهب ثرواتها وفى مقدمتهم الشعب الفلسطينى الحبيب.

والمفكر والفيلسوف الفرنسى «روجية جارودى» تقدمه الدكتورة أسماء غيلان استاذ التاريخ، بأنه « اهتدى للإسلام بعد أن درس وتعلم ما يتعلق بهذا الدين، فانبرى للكتابة مدافعًا عن دينه الجديد، داعيًا إلى إيقاظ أمة الإسلام من سباتها، وتذكيرها بعظمة حضارتها وبما لها من فضل على العلم والعلماء. مضيفة ان توجهه الجديد، سبب له الكثير من المتاعب من مثقفى الغرب، وبعض كسالى الشرق، بعدما أعلن موقفه من إسرائيل خاصة فى كتابه ذائع الصيت: «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية « الذى نشر لأول مرة عام 1996.

حيث يرى «جارودى» ان ما قامت عليه الدولة الإسرائيلية من مرجعيات تاريخية كاذبة تبناها الشق الصهيونى فى إسرائيل من أجل تبرير احتلالهم لفلسطين مدعومًا باللوبى اليهودى فى كل من فرنسا والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى.

كما يعرض الكتاب بحثًا تاريخيًا، وذلك بعرض شهادات متناقضة لأشخاص كانوا يعملون فى المعتقلات الألمانية أثناء محاكمات النازيين (محكمة نورنبيرغ على سبيل المثال) وبحث علمى لمهندس كيميائى أمريكى لوشتر (كان مستشارًا للولايات ميسورى وكاليفورنيا وكارولاينا الشمالية قبل أن تلغى هذه الولايات حكم الإعدام) أُرسل لفحص غرف الغاز، ليخلص إلى نتيجة أن هذه الغرف المفحوصة لا يمكن أن تكون قد استعملت غرفًا للإعدام بالغاز لعدم توفرها على التقنية المناسبة لذلك، بل أنه لم يجد أى أثر لحمض السيانيوريك مشتق من غاز «زيكلون ب» الذى يقال أنه كان يُستعمل كوسيلة للإعدام فى الغرف.

وقد أدين كتاب «جارودى»« فى المحكمة فى يناير 1998 من قبل العدالة الفرنسية. لكنه ليس غير قانونى فى فرنسا. فقد تم نشر هذا الكتاب على شبكة الإنترنت لغرض الدراسة والبحث غير الهادف للربح وللاستخدام المعقول من طرف الأمانة الدولية لرابطة محبى قصص الحروب السابقة والمحرقة.

بالنسبة للوطن العربى والإسلامى عموما، لا يوجد أى منع والكتاب متوفر بمعظم المكتبات.

وقد تناول المفكر الفرنسى روجية جارودى أشهر الأكاذيب التى روجتها الصهيونية العالمية، على سبيل المثال: أسطورة الوعد، أسطورة الشعب المختار، أسطورة يشوع: التطهير العرقى، أساطير القرن العشرين، أسطورة معاداة الصهيونية للفاشية، أسطورة عدالة نورمبرج، أسطورة الستة ملايين «الهولوكوست»، أسطورة أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض، وأخيرًا الاستخدام السياسى للأسطورة عن طريق اللوبى فى الولايات المتحدة، اللوبى فى فرنسا، ويختم « جارودى كتابه بأسطورة «المعجزة الإسرائيلية» وحقيقة التمويل الخارجى لإسرائيل.

سنتوقف فقط عند أسطورة «يشوع « المرتبطة بتبرير التطهير العرقى كما أوردتها الدكتورة أسماء غيلان فى عرضها لكتاب « جارودى فهى تقول : تعتبر أسفار التوراة والكتب التاريخية؛ التى تخبرنا بالعديد من عمليات الإبادة للشعوب التى وقعت على يد يشوع؛

يقول سفر تثنية الاشتراع: «وإذا أدخلك الرب، إلهك الأرض التى أنت صائر إليها لترثها واستأصل أممًا كثيرة فأبسلهم إبسالًا»، «فلا يقف أحد بين يديك حتى تفنيهم».

هنا تجد الدكتورة أسماء غيلان أن مسيرة يشوع هى مسيرة مناحم بيجن عندما قضى على سكان دير ياسين؟ ولم يكتف بطرد العرب بل استولى على كل فلسطين. وطريقة موشى ديان الذى قال إذا كنا نمتلك التوراة فينبغى لنا امتلاك أرض التوراة. أما وسائل وأساليب هذا الاستيلاء على الأرض؛ فقد حددها رابين عندما كان جنرالا على الأراضى المحتلة، بتكسيره عظام أطفال الانتفاضة. ألم تكن هى مسيرة باروخ جولدشتين منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمى؟

فهذا التطهير العرقى الذى يمارس فى إسرائيل اليوم ينبع من مبدأ النقاء العرقى الذى يمنع امتزاج الدم اليهودى بدماء الآخرين.

لذا اعتبرت منظمة الأمم المتحدة سنة 1975 الصهيونية شكلًا من أشكال العنصرية والتمييز العنصرى. وهو ما تم إلغاؤه سنة 1991 من طرف الولايات المتحدة.