أمير قطر يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات في غزة

أكد أمير دولة قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة، والعمل على خفض التصعيد من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور دولة قطر حاليا، حيث جرى بحث آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء - العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الأحد، إثر تواصل قصف طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستهدفت مسيرات الاحتلال محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، بالتزامن مع إطلاق كثيف للأعيرة النارية.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية في مخيم النصيرات، ومنزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد امرأة.

واستشهد عدد من الأشخاص بعد قصف شارع عبد الكريم العكلوك في دير البلح.

وجنوبا، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 71 شخصا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مناطق بخان يونس، من الليلة، حيث استشهد 3 أشخاص وأصيب 5 جراء قصف مجموعة من المدنيين بمنطقة العرايشية غربا، بالتزامن مع استهداف محيط مستشفى الأمل بالمدينة، وانتشلت طواقم الدفاع المدني 4 شهداء جراء استهداف وقع قرب الضابطة الجمركية في خان يونس بينهم طفلتان.

ودمرت طائرات الاحتلال مسجد صلاح الدين في بلدة خزاعة شرق خان يونس.

واستشهد 11 شخصا بقصف طائرات الاحتلال في منطقة الميراج شمال مدينة رفح.

كما استشهد ثلاثة صحفيين أحدهم نجل الزميل الصحفي وائل الدحدوح، وأصيب اثنان آخران، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم شمال مدينة رفح الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية، بأن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عاما) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في منطقة الميراج شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد الصحفي علي سالم أبو عجوة بعد استهدافه من طائرات الاحتلال في مدينة غزة.

ولفتت مصادر طبية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة 250 آخرين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 22 ألفا و835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.