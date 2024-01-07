الجامعة الأمريكية: الاحتلال يفرغ قطاع غزة وقتل عدد كبير من السكن

أكد الباحث في الجامعة الأمريكية، أمجد أبوالعز، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعمليات ممنهجة لتفريغ قطاع غزة، ضمن استراتيجيته خلق مناطق آمنة على شريط بامتداد مستوطنات غلاف القطاع.

وقال “أبوالعز" خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، إنه من أجل خلق هذا الخط العشوائي فإن الاحتلال يقوم بقتل أكبر عدد ممكن ودفع الفلسطينيين للهجرة، وجعل غزة مكان غير صالح للمعيشة.

وأشار إلى أن استهداف الاحتلال للصحفيين، وقتله 106 صحفيين هو خطة ممنهجة ضدهم، باستهداف جميع الصحفيين الذين ساهموا في نقل الصورة، كعقاب لهم على تغطيتهم أحداث 7 أكتوبر.

وواصل أن إعادة إعمار غزة سيتطلب 10 سنوات، علما بأن غزة بها مليون ونصف المليون من الشباب والفتيات.

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غزة جراء القصف الإسرائيلي:

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة ارتفعت إلى نحو 23 ألف قتيل، وأكثر من 58 ألف جريح، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد القتلى ارتفع إلى 22,835، وتشمل 113 قتيلًا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجرحى بلغت 58416 شخصًا.

وقالت المصادر الطبية في غزة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 قتيلًا و250 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

إلى ذلك، ارتفع عدد قتلى استهداف عائلة بريص في خان يونس إلى 27 قتيلًا، بينهم 14 طفلًا.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت في وقت سابق إن 16 شخصًا قتلوا بقصف إسرائيلي على منزل في خان يونس ومدرسة للأونروا في مخيم المغازي.