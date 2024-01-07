نائب محافظ البحيرة: الرقعة الزراعية خط أحمر

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة المحافظة على مساحة الأراضي الزراعية، وعدم المساس بها، مشيرة إلى أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية تعد واحدة من أخطر المشاكل التي تواجهها مصر في الوقت الراهن وأثرت على حجم الإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي المصري.

جاء ذلك خلال جوله مرورية رافقها كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة حيث

وقام بالمرور على الأراضي الزراعية المبوره بطريق دمنهور أبو حمص للتأكد من تاريخ آخر زراعة لتلك الأراضى الزراعية وتم التأكد من توافر مقومات الزراعة لتلك الأراضى و صلاحيتها للزراعة حيث قام أصحابها بتبويرها.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مشيرة إلى أن عقوبة تبوير الأراضى الزراعية المنزرعة تصل إلى الحبس سنتين وغرامة مالية وأكدت على تكثيف الجهود للقضاء على تلك الظاهرة نهائياً والتعامل بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة .