تناول موزة واحدة أو اثنتين يوميًا يحميك من النوبة القلبية.. دراسة توضح

نشرت صحيفة ديلي ميل ما توصل إليه علماء من جامعة ألاباما، والذين تحدثوا عن كيفية تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية بطريقة بسيطة، وللقيام بذلك، يقول الخبراء تحتاج إلى إجراء تعديلات صغيرة على نظامك الغذائي عن طريق تناول موزة واحدة أو اثنتين يوميًا.

قال خبراء طبيون إن الاستهلاك المنتظم للموز والأفوكادو يحمي بشكل فعال من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهذه المنتجات مشبعة بالبوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على صحة أنسجة الأوعية الدموية والحفاظ على مرونة الشرايين لفترة أطول.

أجرى الخبراء سلسلة من الاختبارات على الفئران التي كانت تتبع نظامًا غذائيًا يحتوي على مستويات عالية جدًا من الدهون، وهكذا، تعرضت الحيوانات لخطر كبير من اضطرابات القلب والأوعية الدموية.

تم تقسيم الفئران إلى مجموعتين، تناولت كمية كافية وأخرى منخفضة من البوتاسيوم، وبحلول نهاية الاختبارات، اتضح أنه في الفئران التي تلقت الكثير من البوتاسيوم، تم تثبيط عملية التصلب ولم تفقد أوعيةها مرونتها بشكل مكثف كما هو الحال في حيوانات المجموعة الأخرى بالإضافة إلى ذلك، كان لدى هذه الفئران شريان أورطي أكثر مرونة.

وأشار الباحثون إلى أن فقدان مرونة أنسجة الأوعية الدموية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وخلال تجربة على الفئران، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن دخول البوتاسيوم إلى الجسم يؤثر على الجينات المرتبطة بمرونة الأوعية الدموية والشرايين.