المياه الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى استهدف تدمير البنية التحتية فى غزة

أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينية، مازن غنيم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت تدمير البنية التحتية في قطاع غزة من اليوم الأول للعدوان على القطاع، لافتا إلى أن هناك توقفا لجزء كبير من آبار المياه في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف غنيم ، خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الآبار المتبقية في قطاع غزة تعمل بالحد الأدنى من إمكاناتها لعدم توافر الوقود، مؤكدًا أن الكثير من الفلسطينيين في غزة أصبح نصيبهم من المياه 2 لتر يوميًا.

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غزة جراء القصف الإسرائيلي:

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة ارتفعت إلى نحو 23 ألف قتيل، وأكثر من 58 ألف جريح، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد القتلى ارتفع إلى 22,835، وتشمل 113 قتيلًا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجرحى بلغت 58416 شخصًا.

وقالت المصادر الطبية في غزة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 قتيلًا و250 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

إلى ذلك، ارتفع عدد قتلى استهداف عائلة بريص في خان يونس إلى 27 قتيلًا، بينهم 14 طفلًا.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت في وقت سابق إن 16 شخصًا قتلوا بقصف إسرائيلي على منزل في خان يونس ومدرسة للأونروا في مخيم المغازي.