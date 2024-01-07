غدًا الاثنين.. مهرجان المسابقات في مكتبة مصر الجديدة للطفل

تستعد مكتبة مصر الجديدة للطفل لإطلاق مهرجان المسابقات في حديقة المكتبة، في تمام الساعة 12 ظهر غد الاثنين، والذي يستهدف الأمهات والأطفال والجيل الجديد لتعزيز الولاء والانتماء وغرس حب الوطن لديهم.

وصرح د.نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة بأن المهرجان يأتى بمناسبة انتهاء بعض الاطفال من امتحانات منتصف العام، ومحاولة بث روح المرح بين الاطفال ، وكذلك إثراء بعض المعلومات لديهم من خلال المسابقات الثقافية ، والسابقات المدرسية التى تعمل على إنعاش العملية التعليمية في جو من المرح والتنافس والتسلية ، مؤكدا على ان المسابقات تعزز الصداقة بين الأطفال وتكشف مواهبهم.

كما أشار الى ان من هذه المسابقات مسابقة اسال وجاوب و البحث عن معلومة من خلال طرح احد المواضيع والاطفال يبحثون عن معلومات من خلال كتب المكتبة بمساعدة اخصائيات المكتبة، بالإضافة إلى المسابقات الحركية بالحديقة فهى وسيلة فعالة لتحفيز الأطفال على النشاط البدني، حيث تعزز الحركة والتمرين البدني وتحسن الصحة العامة للأطفال. كما تساعد المسابقات الحركيه على تنمية مهارات الأطفال الحركية كما تساهم في تحسين القدرة على التركيز والتحكم فى العواطف.