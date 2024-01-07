دورة تدريبية للعاملين بمياه الفيوم على إدخال احداثيات وبيانات المشتركين الجدد

عقدت شركة مياه الفيوم، دورة تدريبية للعاملين بإدارة العدادات بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة لتدريبهم على توقيع وإدخال احداثيات وبيانات المشتركين الجدد بمدينة الفيوم، بإستخدام برامج GIS وذلك في إطار تطوير منظومة العمل بالشركة ومراجعة جميع المخرجات المستخدمة في زيادة معدلات إنجاز الأعمال والمهام الفنية المطلوبة في المرحلة الحالية والمستقبلية، وبالتعاون بين الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية GIS والإدارة العامة للاشتراكات والعدادات فقد تم تجهيز نموذج لإدخال بيانات واحداثيات المشتركين الجدد باستخدام احد برامج الهواتف الذكية .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتوصيات الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان بضرورة توقيع احداثيات وبيانات المشتركين بالوصلات المنزلية الجديدة على قواعد البيانات الجغرافية GIS بالشركة.

وأكد النجار، أهمية وضرورة الاعتماد على البرامج الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي لتحقيق أعلى معدلات الأداء والإنتاج وحوكمة البيانات والمعلومات توفيراً للوقت والجهد وضمان تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

افتتاح معرض الملابس

ومن جهه اخرى افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الأحد، معرض "كساء الملابس الشتوي 2024" الذي أقامته جمعية صلاح الدين للتنمية، لتوفير وتوزيع ملابس شتاء جديدة على الأطفال والشباب من الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة، كهدية مقدمة من الجمعية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي بإسم المحافظة، والمحاسب محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين للتنمية، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة، وجبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد كبير من المواطنين والأسر المستحقة.

وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته للمشاركة في افتتاح معرض "كساء الملابس الشتوي 2024" الذي يُسهم في إدخال السرور والبهجة على قلوب الأطفال والشباب من الأسر الأولى بالرعاية، مثمناً الدور الخدمي الذي تقوم به جمعية صلاح الدين بالفيوم، ودعمها المستمر للفئات الأولى بالرعاية من خلال تبنيها وتنفيذها لمبادرات إنسانية فعالة تفيد المجتمع وترعى الفئات الأكثر إجتياجاً، لاسيما وأن الجمعية أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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