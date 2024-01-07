النادي شيراتون يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الدارتس لتدشين أول أكاديمية بالأندية

وقع نادي النادي شيراتون، برتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للدارتس، لتفعيل أول أكاديمية متخصصة تابعة للاتحاد في رياضة الدارتس بالأندية الرياضية في مصر.

وقع بروتوكول التعاون اللواء يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي للدارتس، ويحيى فارس رئيس شركة إدارة النادي.

شهد مراسم التوقيع مجلس الأمناء نادي النادي شيراتون برئاسة النائب محمد السلاب، والدكتور أحمد الشيخ نائب رئيس المجلس، والدكتور محمد رائف عضو اللجنة العليا لإدارة سلسلة نادي النادي والدكتور محمد زرمبة وأحمد صبحي واللواء إبراهيم صابر ومحمد الجزار أعضاء مجلس الأمناء، وجودة أبو النور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدارتس وأمين عام الاتحاد العربي للدارتس.

ومن المنتظر أن تبدأ فعاليات الأكاديمية في إجازة منتصف العام الدراسي في احتفالية ستضم لاعبي المنتخب المصري للدارتس الذي يستعد حالياً للمشاركة في فعاليات بطولة كأس العرب في البحرين والتي ستنطلق خلال الفترة من 19 وحتى 23 يناير الحالي.