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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم آرسنال الأسبق يكشف بديل صلاح في ليفربول

ليفربول
ليفربول

كشف مارتن كيون، لاعب اَرسنال الإنجليزي السابق، بديل محمد صلاح بعد الغياب عن الريدز استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 المقبلة.

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ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار في الثالث عشر من يناير الجاري، حيث سبحث المنتخب المصري عن تحقيق اللقب، بعد خسارته أمام السنغال النسخة الماضية.

وأكد كيون في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن جوتا لديه القدرة على تعويض محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، بعد تأكد غياب الدولي المصري عن الليفر للمشاركة في الكان.

وأشار إلى أن الثلاثي داروين نونيز وكودي جاكبو ولويس دياز يبحثون عن إثبات جدارتهم بعد رحيل الثنائي روبرتو فيرمينو وساديو ماني خلال السنوات الماضية.

كما أوضح بإن غياب صلاح تعد فرصة كبيرة لإثبات أنفسهم بعد غياب محمد صلاح، مُشيرًا إلى أن إحراز الأهداف في مرمى الجانرز خلال المباراة المقبلة سيُخفف المخاوف التي لدي الجماهير.

الجدير بالذكر أن ليفربول يبحث خلال الموسم الحالي عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد غياب دام لعدة سنوات ماضية.

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