الجالية المصرية في فرنسا تحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس

شاركت الجالية المصرية في فرنسا، مساء امس السبت، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في باريس وكان في المقدمة ممثلي الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا.

وخلال الاحتفالية قدم السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بفرنسا بالتهاني ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال رسالة الرئيس السيسي وشارك أيضا العديد من قيادات المكاتب الفنية للبعثة الدبلوماسية المصرية بفرنسا.

وهنأ السفير علاء يوسف، سفير مصر فى باريس، نيافة الأنبا "مارك"، أسقف باريس وشمال فرنسا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال مشاركته فى قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل بفرنسا

ورحب سفير مصر في فرنسا، بمشاركته مع الأخوة الأقباط احتفالاتهم بدعوة كريمة من نيافة الأنبا مارك، وذلك خلال كلمة ألقاها، ناقلاً تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إلى الجالية المصرية القبطية بباريس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما تقدم الاتحاد بخالص التهاني الى الاب الحبر الجليل الانبا مارك أسقف كنائس باريس وشمال فرنسا والى كافة الآباء الاجلاء والى شعب الكنيسة الأشقاء الاحباب في هذا اليوم المبارك السعيد.

ممثلو الجالية المصرية في فرنسا

و أعرب ممثلو الجالية المصرية في فرنسا عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفال وعلى رأسهم عبد الحميد نقريش الأمين العام للاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا ممثل الجالية بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، ونسيم كامل رئيس جمعية الشباب القبطي بفرنسا عضو مجلس إدارة الاتحاد، واحمد العزازي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعن شباب الاتحاد احمد عبد الحميد نقريش، والدكتورة ناريمان نقريش، وجبريل محفوظ مقرر الاتحاد رئيس جمعية التضامن المصري الفرنسي والعديد من رموز الجالية.