جهات التحقيق تصدر قرارًا حول المتهم بإطلاق النار على عامل في النزهة

قررت جهات التحقيق، إحالة متهم بإطلاق النار على عامل أحذية بسبب مشاجرة بينهما في النزهة، للمحاكمة.

التحقيقات كشفت أنه اثناء لقاء المجني عليه والمتهم، نشبت بينهم مشاجرة تطورت لإطلاق المتهم عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته صوب المجني عليه ولاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة تم تحديد السيارة التي كانت بحوزة المتهم، وتبين أنها مستأجرة وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان، مستقلا السيارة وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلوات جرام ومبلغ مالي.

وخلال التحقيقات اقر المتهم بالواقعة، باستخدام الطبنجة المضبوطة، وذلك بسبب خلافات علي تصليح جزمة ومبالغ مالية بينهم، وتابع انه قرر استخدام السلاح النار للشروع في قتل المجني عليه، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته.