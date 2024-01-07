رامي صبري يتصدر يوتيوب بأغاني ألبوم "النهايات أخلاق"

تصدّر الفنان رامي صبري قائمة الاكثر مشاهدة على يوتيوب، بأغاني ألبومه الجديد “النهايات أخلاق” خلال 3 أيام من طرحها.

تفاصيل أغنية بين الحيطان رامي صبري

جاءت أغنية “بين الحيطان” في المرتبة الثالثة بأكثر من 300 ألف مشاهدة، وهي الأعلى مشاهدة بين أغنيات الألبوم العشر.

وتقول كلماتها "

وبعدين يا سنيني انا البعد آذيني فراقه طلع عيني اتهديت بشوف بعده مآسي لا نسيت ولا هكون ناسي موجود في قلبي وراسي حنيت بين الحيطان شايفه وشايف زمان ذكريات في المكان مابتتنسيش بعده الحياه صعبه وضايع وتاه قلبي اللي راح معاه ومارجعليش ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي وعايش علي حالي وموجوع ده لو يرجه ثانيه ارتاح واعيش الدنيا بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع



تفاصيل أغنية بحكي عليكي ومشاهداتها

وفي المرتبة الخامسة كانت أغنية بحكي عليكي، والتي حققت أكثر من 250 ألف مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى ألحان مدين.

وتقول كلماتها "وملهاش طعم أيامي بطيء الوقت مبيمشيش وصوتك سامعة بوداني كأنك جمبي مبعدتيش وطول الوقت انا فاكرك بموت كل ما افتكرتك يادوب بالاسم بس بعيش وأنا بحكي عليكي ساعات بتنزل دمعة من عيني ويعلم ربنا إني خلاص هموت علشان وحشتيني خلفتي الوعد كدا معقول مشيتي حبييتي سبتيني. مبتكلمش غير عنك واعيد في كلامي وافضل ازيد وايه يا حبيبتي غير سيرتك يريح قلبي وانتي بعيد قليل الحيلة وبعاني ماهو انتي تملي وحشاني وفاكرك عمري يوم مانسيت.



تفاصيل أغنية النهايات أخلاق ومشاهداتها

وأتت “النهايات أخلاق” في المرتبة السادسة بأكثر من 260 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "بعد ما فكرنا كتير وتعبنا من التفكير في الاخر مرتحناش و وصلنا لحل اخير اننا مش متفقين واحنا الاتنين عارفين انها مش نافعة خلاص بنعاند بس في مين ............... ومادام اخرتنا فراق يبقي النهايات اخلاق نفضل فاكرينها بخير مهو اصلنا مش في سباق ودي مش معناها رجوع متغيرش الموضوع حسسني ان انت تمام ومتقفلهاش بدموع .............. كده احسن ليا وليك والايام هتنسيك واحد جربت معاه مطلعش مناسب ليك ويا عالم بعد سنين هنعيش ونقابل مين مش يمكن بكرة نكون من حق اتنين تانيين

