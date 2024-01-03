أوكرانيا تندد برسو سفن معادية روسية بالبحر الأسود

أعلنت البحرية الأوكرانية، أن روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية في البحر الأسود، بينما لا توجد حاملات صواريخ.

وذكرت البحرية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط،، اليوم الأربعاء، "أن هناك سفن معادية في البحر الأسود وسفينة معادية واحدة في بحر آزوف".

ووفقا للبيان الأوكراني توجد ثلاث سفن معادية في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك سفينتان حربيتان مسلحتان؛ بما يصل إلى 16 صاروخ كروز من طراز كاليبر.

وكانت البحرية الأوكرانية قد أعلنت - أمس الثلاثاء - أن روسيا تحتفظ بخمس سفن في البحر الأسود، من بينها ثلاث سفن حربية مسلحة بما يصل إلى 20 صاروخ كروز من طراز "كاليبر".

من جانبه، أفاد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا فاديم فلاشكين، بأن ثلاثة مدنيين أُصيبوا؛ جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر فيلاشكين - في تصريح له - "في 2 يناير 2024، أصاب الروس ثلاثة مدنيين في منطقة دونيتسك بالتحديد اثنان في أفدييفكا وأخر في كراسنوهوريفكا".. مضيفا:"تم الإبلاغ عن مقتل شخصين آخرين في وقت سابق في تشاسيف يار وإصابة آخر في أفدييفكا" مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للضحايا في جميع أنحاء المنطقة لا يشمل أولئك الذين سقطوا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وفي السياق، أكدت الإدارة العسكرية للعاصمة (كييف) أن عدد القتلى في الهجوم الصاروخي الروسي على عاصمة أوكرانيا -والذي وقع في 29 ديسمبر 2023- ارتفع إلى 30 شخصًا، حيث توفي شخص آخر متأثرًا بجراحه في المستشفى.

وذكرت الإدارة "للأسف، بعد هجوم 29 ديسمبر توفي شخص متأثرا بجراحه في المستشفى".. ليصل إجمالي القتلى إلى 30 شخصًا وإصابة 29 آخرين.

يشار إلى أن روسيا شنت، في 29 ديسمبر 2023، هجوماً جوياً واسع النطاق على أوكرانيا، استخدمت فيه طائرات مقاتلة بدون طيار وصواريخ مختلفة.. وحوالي 160 سلاحًا جويًا.

واعترضت القوات الأوكرانية 27 طائرة روسية بدون طيار من طراز شاهد و88 صاروخ كروز من طراز «كي إتش 101» و«كي إتش 555» و«كي إتش 55»... وتم إعلان الأول من يناير يوم حداد في العاصمة الأوكرانية.