يحتل سمك السلمون مكانة هامة بين المأكولات البحرية المفضلة لدى الكبار والصغار لذا تفضل الأمهات تحضيرها بين وقت لآخر.

ومن أبرز فوائد سمك السلمون انه واحد من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) .

يحتوي "100 جرام من السلمون على 2.3 جرام من أحماض أوميجا 3 الدهنية، على عكس معظم الدهون الأخرى، تعتبر دهون أوميجا 3 "أساسية"، مما يعني أنه يجب عليك الحصول عليها من نظامك الغذائي لأن جسمك لا يستطيع تكوينها، بشكل عام، توصي معظم المنظمات الصحية أن يحصل البالغون الأصحاء على ما لا يقل عن 250-1000 مجم من سمك السالمون.

يعود الفضل إلى المركبات الموجودة في سمك السالمون والتي على العديد من الفوائد الصحية، مثل تقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وتحسين وظيفة الخلايا التي تبطن الشرايين.

وتتمثل فوائد سمك السلمون لممارسة الجنس، كما يلي: العمل على تزويد الجسم بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مما يساهم في منع تراكم الدهون في الشرايين، فضلاً عن تعزيز تدفق الدم في الجسم والأعضاء التناسلية.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير سلمون مشوي بالكريمة بخطوات سهلة وسريعة.

المقادير

- السلمون : كيلو (فيليه)

- زيت الزيتون : نصف كوب

- عصير الليمون : نصف كوب

- إكليل الجبل : ملعقة كبيرة (مدقوق)

- كريمة الطبخ : 2 كوب

- الشومر : ملعقة كبيرة (مدقوق)

- فلفل أسود : رشّة

- الفلفل الأبيض : رشّة

- ملح : رشّة

- الزبدة : ثلث كوب (طرية)

طريقة التحضير

ادهني سمك السلمون بزيت الزيتون، وتبلّي بالفلفل الأبيض، وإكليل الجبل، والملح، والفلفل الأسود، ثم ضعيه في صينية فرن.

أدخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة منخفضة، واتركيها لمدة نصف ساعة.

أخرجي الصينية من الفرن، وصُبي عصير الليمون الطازج فوق السمك، ثم أعيدي الصينية إلى الفرن، واتركيها مدة 10 دقائق.

اخلطي الكريمة مع الزبدة في قدر على نار هادئة.

أضيفي الفلفل الأسود، والفلفل الأبيض، والملح، والشومر إلى الكريمة، واتركي المزيج حتّى يثخن مع مراعاة تقليبه بشكل مستمر بين فترة وأخرى.

أخرجي سمك السلمون من الفرن، ثم ضعيه في طبق التقديم، ووزعي فوقه صلصة الكريمة، وقدميه ساخناً.