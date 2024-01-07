الصين تطور تكنولوجيا طائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت

في قفزة كبيرة لتكنولوجيا الفضاء الجوي، نجحت الصين في اختبار محرك جديد مزود بمعزز صاروخي ثنائي المراحل، بهدف تعزيز قدرات الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وقد تم توثيق هذا الحدث المذهل من قبل محطة التلفزيون CCTV التي تديرها الدولة والبوابة الإلكترونية الموالية للحكومة، Global Times.

تطوير المحرك واختبار الطيران



ظهر المحرك، وهو من بنات أفكار مختبر احتراق الرذاذ والدفع في كلية هندسة الطيران والفضاء بجامعة تسينغهوا، لأول مرة في رحلة تجريبية أجريت على مرحلتين. شملت الرحلة الإشعال الأولي، والإقلاع، واحتراق الوقود، ثم تقدمت إلى المرحلة الثانية حيث بدأ المحرك في "تنفس" الهواء بشكل فعال. تمثل هذه المرحلة الأخيرة طفرة كبيرة في تكنولوجيا الدفع.



الآثار المترتبة على الاختبار الناجح



وانتهى الاختبار بالنشر الآمن للمظلة والهبوط في منطقة صحراوية، مما يشير إلى خطوات واسعة نحو تطوير معزز قابل لإعادة الاستخدام، على غرار ابتكارات SpaceX. وشددت وسائل الإعلام الصينية على إمكانات هذه التكنولوجيا للمساهمة في تطوير الطائرات الصينية المستقبلية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والقادرة على الوصول إلى مدار أرضي منخفض.

وشدد خبير الطيران البارز هوانج تشيتشنج على أهمية تطوير مثل هذه المحركات. افترض وانغ يانان من مجلة Aerospace Knowledge أنه بسبب استخدام معزز صاروخي ثنائي المرحلتين، من المحتمل أن يعمل المحرك بالقرب من الفضاء.

الآفاق والتحديات المستقبلية



وعلى الرغم من الاختبار الناجح، حذر لي شياو قوانغ، خبير الأنظمة غير المأهولة، من أن التكنولوجيا لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير قبل أن تصبح قابلة للتطبيق تجاريا. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى الاختبار السابق الذي أجرته الصين لسلاح تفوق سرعته سرعة الصوت في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي وصفه اللفتنانت جنرال في القوة الفضائية تشانس سالتزمان بأنه ذو طابع مداري، قادر على الدوران إلى مدار غير محدد حتى يُطلب منه الخروج من المدار وربما إطلاق مقذوفات.

علاوة على ذلك، ادعى العلماء الذين يقودون هذا البحث أن محرك تنفس الهواء "الثوري" يمكن أن يرفع طائرة من المدرج إلى أكثر من 30 كيلومترًا في طبقة الستراتوسفير، مما يسرعها إلى 16 ضعف سرعة الصوت. وهذا يعني أن أطول الرحلات الجوية العابرة للقارات يمكن أن تكتمل في حوالي 60 دقيقة بهذه السرعات، مما سيحدث ثورة في السفر الجوي.