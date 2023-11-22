لجنة الوفد فى سنورس بالفيوم تنشر لافتات الدعاية الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة

أكد الاستاذ عبدالله حمد رئيس حزب الوفد بمركز سنورس فى الفيوم على أنه وفي إطار الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية للدكتور عبد السند يمامة فإن لجنة الحزب بسنورس قد قامت بتعليق لافتات ال تأييد الخاصة له في معظم شوارع سنورس و مداخلها وقال أن اللجنة ركزت على الشوارع الرئيسية وبجوار المقرات الانتخابية وفي مداخل المدينة من الناحية البحرية والغربية والشرقية وايضا على مدخل الطريق السياحي على الطريق السريع.

واضاف "حمد" أن اللجنة تواصل الاستعداد لحشد المواطنين وتنظيم تواجد كوادر الحزب أمام اللجان ايام الانتخابات.

وفى وقت سابق عقدت هيئة مكتب حزب الوفد بالفيوم اجتماعا برئاسة الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة وعضو الهيئة العليا للحزب بحضور ابراهيم عبد الباقى صالح سكرتير عام اللجنة وعضو الهيئة العليا للوفد وذلك لمناقشة الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة والتى يخوضها الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب .

تم خلال الاجتماع مناقشة خطة التحرك فى المرحلة القادمة خاصة وان الفيوم تضم اكثر من 630 لجنة انتخابية موزعة فى 6 مراكز ادارية بالاضافة الى مدينة الفيوم .

اكد الحاضرون على اهمية الدعاية الانتخابية بين المواطنين والتحرك بشكل فردى وجماعى للدعوة الى انتخاب مرشح الوفد مشيرين الى الاستفادة من تاريخ الحزب الذى يربو على مائة عام وانه من اقدم الاحزاب فى مصر والعالم .

وطالب الحاضرون استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لحث المواطنين على النزول لصناديق الاقتراع وانتخاب مرشح حزب الوفد مع عرض البرنامج الانتخابى لرئيس الوفد كمرشح رئاسى وهو البرنامج الذى يتضمن حلول ومقترحات لكل المشاكل التى تعانى منه مصر حاليا .

حضر الاجتماع كل من امانى الشريف نائب رئيس لجنة الوفد بالفيوم والدكتور ربيع السيسى رئيس لجنة الوفد فى مركز طاميه وعبد الله حمد رئيس لجنة الوفد بمركز سنورس واحمد عبد الهادى رئيس لجنة الوفد بمركز اطسا والدكتورة حنان خليل رئيس لجنة المرأة ومن قيادات الوفد بالفيوم محمد بحيرى وميشيل ميلاد السكرتارية المساعدون للجنة وخالد كامل ومحمد فيتورى.

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