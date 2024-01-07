OPPO Find X7 Ultra.. هل يُحدث ثورة في التصوير بالهاتف المحمول

لقد أرسل الإصدار المرتقب لسلسلة OPPO Find X7 هزات من الإثارة امتدت عبر مجال التكنولوجيا. في معاينة جذابة قبل الكشف الرسمي، سلطت OPPO الضوء على الميزات المهمة والمواصفات المهمة للسلسلة. OPPO Find X7 Ultra، نجم العرض، يخضع لقدرات الكاميرا الخاصة به لتدقيق شديد.

الكشف عن إمكانية التكبير/التصغير بمعدل 120x



يكشف مقطع فيديو عملي تم عرضه قبل الإطلاق عن وظيفة التكبير/التصغير الرائدة بمعدل 120x في الطراز Ultra. الآلية التي تقف وراء هذه الميزة هي العدسات المقربة المزدوجة المنظار. يمثل نظام الكاميرا هذا قفزة ملحوظة إلى الأمام في مجال التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول، حيث يقدم مستويين من التكبير البصري: أحدهما بسعة 3x والآخر بسعة 6x.



وضع معايير جديدة في التصوير المحمول



يُوصف البعد البؤري لهذه العدسات مقاس 65 مم و135 مم بأنه الأطول بين هواتف التصوير الرائدة التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen3 في النصف الأول من العام. تعد هذه الميزة بتقديم جودة فائقة للصور المقربة، وهي جودة لم يسبق لها مثيل في مجال التصوير المحمول.

عصر جديد من التصوير الفوتوغرافي المحمول



بفضل نظام الكاميرا المتقدم في OPPO Find X7 Ultra وإمكانيات التكبير الرائدة في الصناعة، يستعد هذا الهاتف الذكي لإحداث ثورة في التصوير المحمول. بينما يحبس عشاق التكنولوجيا أنفاسهم استعدادًا للإصدار الرسمي، فإن OPPO Find X7 Ultra جاهز لوضع معايير جديدة وإعادة تعريف المعايير في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف المحمولة.