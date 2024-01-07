أسعار السمك اليوم الأحد بسوق العبور للجملة.. والجمبري مولع

أسعار السمك اليوم بسوق العبور.. تشهد أسعار السمك خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، استقرارا، إذ تختلف الأسعار سواء جملة أو للمستهلك وحسب المنطقة أيضا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد اسعار الاسماك، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار السمك اليوم الاحد بسوق العبور للجملة

الاسماك

سعر سمك البلطي اليوم

سعر السمك البلطي "1" من 65 : 73 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 58 : 62 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 60 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 40 : 200 جنيهًا.

أسعار السمك البوري

سجل سعر السمك البوري "1" من 85 : 125 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 70 : 80 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 85 : 115 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 60 : 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الثعابين من 50 : 250 جنيهًا للكيلو.

سعر مكرونة خليجي من 55 : 75 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر مكرونة سويسي من 65 : 105 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر برانيس إسكندراني من 65 : 105 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر موسى ما بين 170 : 370 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 190 : 390 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك الحدادي من 10 : 20 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك كابوريا من 40 : 220 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 1 من 55 : 65 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 40 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 1 من 60 : 80 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 2 من 45 : 55 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 85 : 215 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 60 : 110 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر سمك شعور ما بين 60 : 110 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار ما بين 80 : 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص - لوت 60 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك موزة 70 : 90 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك باغة 20 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين 65 : 85 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك كسكمري 55 : 75 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 35 : 75 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 75 : 95 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري "الجامبو" من 525 : 595 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "1" من 420 : 500 جنيه للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "2" من 320 : 400 جنيه للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 175 : 375 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 105 : 245 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.