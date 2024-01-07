«إيليت للاستشارات المالية» تدرس شراكة مستثمرين مؤهلين للتوسع فى خطط أعمال الشركة

3 محاور رئيسية للتنفيذ

تدرس شركة إيليت للاستشارات المالية زيادة رأس مالها بنسبة 100% عبر استهداف شراكة مع مستثمرين كبار ومؤهلين، من أصحاب الملاءة المالية، لديهم اهتمام بالاستثمار فى مجال الاستشارات المالية.

قال الدكتور سيف عونى العضو المنتدب لشركة إيليت إن الدراسة بهدف التوسع فى خطة أعمال الشركة المعتمدة من مجلس الإدارة.

أضاف «عونى» أن الخطة التوسعية للشركة المزمع تنفيذها تهدف إلى تقديم منتجات جديدة، بغرض تقديم حلول مالية مبتكرة، وغير تقليدية، من خلال التعاون مع مؤسسات وشركاء جدد، وبهدف أيضاً استهداف شرائح جديدة من العملاء.

أشار «عونى» إلى أن المنتجات المزمع تقديمها تركز على 3 محاور رئيسة تتمثل فى إعداد دراسات جدوى للمشروعات الصغيرة، وكذلك تقيم البدائل التمويلية، واقتراح بدائل أخرى لتمويل الشركات الصغيرة والعائلية، بالإضافة أيضاً إلى تقديم منتجات خاصة تتعلق بممارسة الاستدامة والحوكمة، ومنتجات أخرى خاصة بعمليات التحول المؤسسى والتطوير.

أوضح العضو المنتدب لـ«إيليت» أن الشركة تسعى للتوسع وفتح فروع جديدة بالمحافظات، وذلك لتعزيز عمليات الترويج للبورصة، وسوق الأوراق المالية، والمنتجات التى تقدمها الشركة، لمساعدة السواد الأعظم من المواطنين على الاستثمار بالبورصة، وتمكينه من اتخاذ قراره الاستثمارى بصورة أكثر توازنًا ورشدًا.