حصاد جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة عام 2023

شهد جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، خلال عام 2023 المنقضي، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، لخدمة أهالي المدينة من تحسين الرؤية البصرية، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس خالد شاهين،

رئيس الجهاز المدينة، أن عام 2023 شهد تنفيذ أعمال رفع كفاءة طرق مداخل المدينة وتنفيذ مرافق المنطقة الجنوبية بنسبه تنفيذ 80%، ومشروع رفع كفاءة لمحطة المياه بالمدينة بنسبه تنفيذ 40%.

وقال رئيس الجهاز إن من أهم المشروعات الخدمية بالمدينة؛ افتتاح مأمورية الشهر العقاري والتوثيق، وافتتتاح بنك الدم بمستشفى الصالحية الجديدة، وافتتاح وحدة الفيش المميكن بقسم شرطة.

وأشار رئيس الجهاز إلى إستمرار الحملات المفاجئة لرفع أوجه المخالفات والإشغالات وإظهار المدينة بالشكل الحضارى اللائق بها، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذاً للقانون.

ولفت إلى استبدال جميع اللمبات والكشافات سواء بالمبنى الإدارى للجهاز أو المباني التابعة له من لمبات وكشافات عادية إلى لمبات وكشافات ليد، وأعمال صيـانة شـاملة لأعمدة الإنارة بجميع أحياء المدينة، حيث تضمنــت أعمــال الصيـانـة تغييـر الكشـافات غير الصالة للإنارة، وتغطيــة منافذ الكهـرباء، حفــاظًا على سـلامة وأمن المــواطنين.