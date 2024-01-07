«راندا حامد» تنضم لمجلس إدارة البورصة بعد استقالة «المراغى»

23 عامًا من الكفاءة والخبرة

شهد مجلس إدارة البورصة انضمام عضو مجلس الإدارة الجديد راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

جاء انضمام «حامد» على خلفية استقالة شوكت المراغى العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية من منصبه بالشركة، وذلك لانتفاء الصفة التى قام بالترشح عليها فى الانتخابات الأخيرة، ممثلًا لشركة «برايم».

تنص لائحة البورصة على ضم المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فى انتخابات مجلس إدارة البورصة «2021-2025»، التى أجريت فى يوليو 2021، حيث حصلت «حامد» على أعلى الأصوات بـ83 صوتًا بعد كل من أحمد أبوالسعد، ورانيا يعقوب، وشوكت المراغى الذى قدم استقالته....يشار إلى أن العضو المنتدب لشركة عكاظ قامت مؤخرًا بتقديم استقالتها من مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية على مقعد نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والذى حسمته بالتزكية، وتأتى الاستقالة لعدم التعارض بين عضوية مجلس الاتحاد والبورصة.

تتمتع راندا حامد بأكثر من 23 عامًا من الخبرة فى مجال الاستثمار، كما أن لديها خبرة واسعة فى إدارة المحافظ، وتطوير وتنفيذ سياسات الاستثمار وهيكلة المحافظ المصممة خصيصًا للمؤسسات والأفراد ذات الملاءة المالية العالية، وتتقلد «حامد» منصب نائب رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، تخرجت فى المدرسة الألمانية فى القاهرة DEO، وحاصلة على ماجستير إدارة أعمال MBA من جامعة Heriot Watt University Edinburgh Business SchoolK وحاصلة على بكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC، كما حصلت على العديد من الشهادات المتخصصة منها شهادة CPM فى إدارة المحافظ من الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA شهادة محلل فنى CETA من الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ESTA وشهادة محلل فنى معتمد CFTe من المؤسسة العالمية للمحلليين الفنيين فى الولايات المتحدة الأمريكية IFTA، كما أنها قامت بتدريب مكثف فى تقييم الأسهم وتقنيات إدارة المحافظ فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر.