السمسرة تترقب حسم اتحاد الأوراق المالية لعشوائية العمولات

122 شركة بالانتظار

تترقب شركات السمسرة وعددها 122 شركة أن يحسم اتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان «ميثاق شرف المهنة» للعاملين فى مجال الأوراق المالية، وهو البند الثالث من المادة الثالثة بالفصل الأول الخاص بتأسيس الاتحاد، حول العمولات العشوائية، «زيرو عمولات» والتى تسببت فى حالة من الارتباك والفوضى بين شركات السمسرة، فى ظل قيام إحدى شركات السمسرة باستقطاب المستثمرين الجدد، بالتعامل بيعًا وشراء دون الحصول على عمولات.... ارتفعت مطالب شركات السمسرة بسرعة تحديد عمولة لعمليات البيع والشراء، بعد الأخطاء التى وقعت بها شركة سمسرة بسبب توجه المستثمرين الأفراد حديثى التعامل بسوق الأسهم، والذين يفتقدون خبرة التداول، وهو ما ظهر مؤخرًا فى العروض والطلبات الخاطئة التى سببت ارتباكًا فى السوق، وتعرض التعاملات للخطر، وذلك نتيجة إتاحة هذه الشركة ميزة التعاملات دون عمولات، مما دفع العديد من المستثمرين الجدد بالتعامل عبر الشركة.

قال بعض السماسرة إنه «إذا أراد الاتحاد القيام بدور إيجابى فى تنظيم عشوائية العمولات، يمكن انتهاج نفس المنهجية المتبعة فى حساب ضرائب الأرباح الرأسمالية الجارى مناقشتها بين وزارة المالية والمقاصة، حيث إنه تم تحديد حد أدنى لمصروفات العمولة، وفقًا للنموذج المقترح من وزارة المالية، وهو ما يرفع الحرج عن الاتحاد بفرض عمولة على جميع شركات السمسرة».

كانت الجلسات القليلة الماضية شهدت حالة من الارتباك نتيجة بعض العروض والطلبات الخاطئة، عن طريق بعص المستثمرين عبر إحدى شركات السمسرة والتى دفعت البورصة إلى إلغاء التعاملات على الورقة المالية التى وقع عليها الخطأ.... كما ينتظر أن يدعو الاتحاد خلال الفترة القادمة لإجراء انتخابات على مقعد نشاط إدارة الصناديق والمحافظ بعد استقالة راندا حامد من عضوية المجلس.