الأنبا بيمن يستقبل وفد تعليم قوص للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

إستقبل الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة اليوم الأحد ، بكنيسة الشهيد اسطفانوس بقوص ، وفد إدارة قوص التعليمية بقيادة عبدالله القبانى مدير عام الإدارة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد .

رافق المدير العام أثناء الزيارة عزت الشريف مدير العلاقات العامة وهبه العويضى رئيس قسم التعليم الخاص و هانى أنيس المسؤول الاعلامى لتعليم قوص وعبدالرحمن ابراهيم أمين عام اتحاد طلاب محافظة قنا وأعضاء مكتب إتحاد طلاب إدارة قوص التعليمية .

قدم " القبانى " التهنئة نيابة عن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم و الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا و معلمى وطلاب تعليم قوص للحبر الجليل الانبا بيمن بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، حيث أكد على مدى الترابط والتأخى والذى يؤكد للقاصى والدانى إن مصرنا الحبيبة نسيج مجتمعى واحد حار فى وصفه علماء المجتمع حتى شكل لمصر درع واقى يعصف بأى فتنه هدفها زعزعة الأمن القومي.

كما أعرب مطران قوص ونقادة عن مدى الحب والتراحم الذى يشمل شعب مصر مسلميه ومسيحييه والذى أصبح الصفة الأقرب لذكر مصر بالمحتفلات العالمية فأى أحد يذكر مصر لابد وأن يقرنها بالسلام والمحبة والذى ظهر جليا خلال انتخابات رئاسة الجمهورية والتى سطرت بكل فخر تعاون ومحبه غير مسبوقة بين كافة أطياف المجتمع حتى وقعنا وثيقة السلام المجتمعي بإختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لمرحلة جديدة أظنها تحمل الخير لمصرنا الحبيبة .