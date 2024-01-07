طقس دافيء مشمس بالإسماعيلية

طقس دافيء ومشمس بالإسماعيلية

يسود اليوم الأحد طقس دافئ مشمس نهاراً على محافظة الإسماعيلية .وسجلت درجات الحرارة المتوقعة العظمى ٢٤° والصغرى ١٠ درجات مئوية.

وسط توقعات بأن يسود ليلا أجواء باردة.

وشهدت ساعات الصباح الباكر شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الاسماعيلية والتي وصلت لحد الضباب على بعض المناطق.

وتسبب الطقس المعتدل في قيام المواطنين بالتنزه خلال ساعات النهار بالمتنزهات المفتوحة تزامنا مع العطلة الرسمية التي تشهدها البلاد اليوم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وتنتظم حركة صيد الاسماك ببحيرة التمساح والبحيرات المرة وقناة السويس.فيما تشهد حركة الملاحة الدولية بقناة السويس انتظاما في قافلتي الشمال والجنوب.