أمم أفريقيا 2024.. منتخبات حصدت البطولة و تغيب عن النسخة الـ34

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة مسابقة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، والتي يشارك فيها 24 منتخبا أفريقيا، من بينهم 5 منتخبات عربية هي مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة بنظامها الجديد، بمشاركة 24 منتخبا بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات، والتي كانت تقام بـ16 منتخبا.

منتخبات حصدت البطولة و تغيب عن النسخة الـ34

يغيب عن نسخة بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها 34 ، ثلاث منتخبات توجت من قبل بلقب كأس أمم أفريقيا ولن تشارك في البطولة القارية في كوت ديفوار التي ستنطلق الشهر الجاري وهم إثيوبيا، السودان، وكونغو برازافيل حيث حصد كل منتخب منهم اللقب مرة واحدة فقط.

بينما تشهد النسخة تواجد أربع منتخبات عربية في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس أمم أفريقيا وتظهر فى الكان 2023 وهي، مصر وتونس والجزائر والمغرب.

3 مدربين حصدوا لقب أمم أفريقيا

تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية أيضًا تواجد 3 مدربين خاضوا غمار كأس أمم أفريقيا، وسبق لهم التتويج بلقب الكان في النسخ الماضية من قبل.

حيث نجح 3 مدربين في تحقيق اللقب الأفريقي من قبل، وهم:

1- الجزائري جمال بلماضي مدرب محاربي الصحراء، والذي توج ببطولة أمم أفريقيا مع الجزائر في نسخة عام 2019، والتي استضافتها مصر على ملاعبها، على حساب السنغال في النهائي بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح.

2- السنغالي آليو سيسيه المدير الفني لأسود التيرانجا، بعدما قاد منتخب بلاده السنغال للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ أسود التيرانجا، بعدما نجحوا في تحقيق اللقب الأفريقي في النسخة الماضية على حساب الفراعنة بركلات الترجيح.

3- البلجيكي هوجو بروس مع الكاميرون، توج مدرب جنوب أفريقيا حاليا، ببطولة أمم أفريقيا في نسخة 2017 مع الكاميرون على حساب منتخب مصر بعد انتصار الأسود الغير مروضة بهدفين لهدف، والتي أقيمت في الجابون.