إنتشار فرق طبية بكنائس قنا أيام أعياد الميلاد المجيد

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، بتواجد الفرق الطبية المختلفة حول تجمعات المواطنين، وذلك في كنائس المحافظة أثناء إحتفال الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وذكر الدكتور محمد، أن المديرية وضعت خطة شاملة بهدف تقديم خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للمواطنين المترددين علي الكنائس والتجمعات العامة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الخدمات الطبية شملت تقديم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة والضغط والسكر والإعتلال الكلوي، بالإضافة إلي تنفيذ مبادرة الكشف عن سرطان الثدي لدي السيدات.

فيما أشارت الدكتور إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحية إلي دعم الفرق الطبية حول الكنائس بفرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي من أجل نشر التوعية والتثقيف الصحي للمترددين علي الكنائس.

وبضرورة الإستفادة من المبادرات الرئاسية المختلفة ونشر سُبل التطهير والتعقيم والتغذية السليمة ومتابعة الكشف الدوري للسيدات حول سرطان الثدي والإهتمام بالنظافة الشخصية للأفراد.

و أكد بدران علي إنعقاد غرفة الأزمات بالمديرية علي مدار الساعة طوال فترة العيد لمتابعة تقديم الخدمات الصحية بمنافذ الخدمة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.