تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال اليوم.. محمد صلاح يورط كلوب

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "الإمارات"، حيث يحتضن الصدام الكروي المرتقب بين فريقي أرسنال ونظيره ليفربول، والذي يجمعهما ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2023/24.

محمد صلاح يتسبب في أزمة ليورجن كلوب

تسبب الدولي المصري محمد صلاح، في ورطة كبيرة للمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، وذلك لغيابه عن الريدز لمدة شهرين أي ما يقرب من 7 مباريات عن الفريق.

ويعد صلاح أحد أهم الأسلحة الفتاكة التي يعتمد عليها كلوب، ويعول عليها جمهور الريدز، وهو ما ظهر جليًا في أخر مباراة لليفربول أمام نيوكاسل وتمكن صلاح من تسجيل هدفين وصناعة أهداف.

غياب صلاح عن تشكيل ليفربول اليوم سيفقده أكثر من 50% من قوة الفريق، كونه السلاح الفتاك الوحيد الذي دائمًا ما يفتك بشباك المنافسين ويكون شفرة لحل المباريات الصعبة علي المردب الألماني.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، جاكبو، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

سيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.