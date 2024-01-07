إصابة مدرس بنزيف بالمخ صدمه تروسيكل حال سيره بالشارع بطهطا

استقبل مستشفى طهطا العام مدرس في بداية العقد السادس من العمر يقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج مصابًا بسحجات بالرأس وكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ صدمه تروسيكل أثناء سيره بالشارع وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وضبط التروسيكل وقائده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام لقسم شرطة طهطا بوصول "محمد . ا . ع . ا" 52 سنة مدرس ومقيم دائرة القسم مصاباً بسحجات بالرأس وإشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ إدعاء حادث سير وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال نجلة المصاب "ساندرلين . م . ا . ع" 23 سنة طالبة ومقيمة بذات الناحية أفادت بأنه أثناء سير والدها بالشارع محل إقامته اصطدم به تروسيكل قيادة "باسم . م . م . ا" 20 سنة عامل ومقيم دائرة مركز جهينة مما أدى لحدوث إصابته وأتهمت المذكور بالتسبب في إصابة والدها ونفت الشبهة الجنائية .





تم ضبط التروسيكل وقائده وبسؤاله أفاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالمصاب أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به عن طريق الخطأ .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .