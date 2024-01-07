قتلوه عشان يسرقو التوتوك.. تجديد حبس المتهمين بالتخلص من طالب

أصدر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، قرار بتجديد حبس مسجلين خطر، متهمين بقتل طالب لسرقة التوك توك الخاص به في منشأة القناطر.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت المعاينة الأولية أن الجثة لطالب مقيم بدائرة قسم إمبابة وبها سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

قال نجل عم المتوفى (طالب، مقيم بذات العنوان) في التحقيقات، أنه حال قيامه بالعمل بمركبة "التوك توك" ملك والده وبرفقته (المتوفى) استوقفهما شخصان بدائرة مركز شرطة أوسيم وطلبا منهما توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز، وحال سيرهم بمنطقة زراعية طلب أحدهما التوقف وعقب توقفهم فوجئا بهما يقومان بالتعدى عليهما مستخدمين (سكين - قطعة حديدية - زجاجة مياه بداخلها شطة) وأحدثا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وقاما بالاستيلاء على مركبة (التوك توك - هاتفه المحمول – مبلغ مالى) ولاذا بالهرب.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة طالب، مقيم بدائرة قسم إمبابة وبها سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز).