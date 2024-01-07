الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بن غفير يزعم: تهجير الفلسطينيين من غزة "مسألة الساعة"

وزير الأمن الصهيوني
وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير

جدد وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير، تأييده وتشجيعه للهجرة الطوعية من غزة، مؤكدًا أنه يجب عليهم أن يفعلوا ذلك.

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ووصف بن غفير، تهجير الفلسطينيين من غزة بأنها "مسألة الساعة"، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أكد بن غفير، أنه يشجع على تهجير سكان قطاع غزة إلى دول العالم، مضيفًا: "يجب علينا الاتجاه نحو حل تشجيع هجرة سكان غزة، وهو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني".

رد حماس على تصريحات بن غفير

وردت حركة حماس في بيان لها قائلة إن تصريحات القيادات الإسرائيلية عن تهجير شعبنا من غزة مجرد أحلام يقظة.

وجاء في البيان: "إن تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية، حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث الإرهابي الوزير بن غفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة وإقامة المستوطنات فيه، هي أحلام يقظة، لن تجد طريقا للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي مرّغت أنف هذا العدو الفاشل بتراب غزة خلال معركة طوفان الأقصى".

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