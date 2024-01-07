الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اشتباكات قوية في جنين وتفجير مركبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

اشتباكات جنين
اشتباكات جنين

 اشتعلت اشتباكات كبيرة في جنين بين المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي قصف منزلا بطائرة وقتل 6 فلسطينيين بينهم 4 أشقاء.

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إسرائيل تزعم تفكيك الهيكل العسكري لحماس

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 فيما فجرت المقاومة مركبة لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة أثناء اقتحام المدينة، ما أدى إلى إصابة 4 جنود بينهم اثنان في حالة حرجة.

 

مزاعم إسرائيلية بتفكيك الهيكل العسكري لحركة حماس:

 أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية أكملت تفكيك "الهيكل العسكري" لحركة "حماس" في شمال غزة، وزعم مقتل حوالي 8000 مسلح في تلك المنطقة، وفق روسيا اليوم.

 وأشار دانيال هاغاري إلى أن القضاء التام على حماس سيستغرق وقتًا طويلًا، لذا "سيستمر القتال طوال عام 2024"، وقال إن "من المحتمل أن يكون هناك إرهابيون يعملون بدون قادة في شمال القطاع، ولهذا السبب فإن الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية لا تزال ممكنة من هذه المناطق".

 وأشار هاغاري إلى أن وسط قطاع غزة مكتظ بالسكان بمقاتلي "حماس"، وتحت خان يونس جنوب القطاع توجد مدينة تحت الأرض من الأنفاق المتفرعة.

 ومن جهته، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من بيروت يوم السبت، على ضرورة تجنب "جر" لبنان إلى نزاع إقليمي، على وقع التصعيد عند الحدود مع إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

 وقال بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب "من الضروري للغاية تجنب جر لبنان إلى نزاع إقليمي" مخاطبًا في الوقت ذاته الإسرائيليين بالقول "لن يخرج أحد منتصرًا من نزاع إقليمي".

 وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلًا يوميًا للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، اقتصر إلى الآن بدرجة كبيرة على أهداف عسكرية وتحركات مقاتلين.

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