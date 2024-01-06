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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السلطات التركية تعتقل 15 شخصًا بتهم "التجسس" لصالح إسرائيل

تركيا
تركيا

ألقت السلطات التركية القبض على 15 شخصًا بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، اليوم السبت.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت صحيفة "تركيش مينيت" التركية عن السلطات التركية القول إن المعتقلين، متهمين بـ"التخطيط لعمليات اختطاف وجمع معلومات استخباراتية".

وتواصل قوات الأمن التركية بحثها عن 13 شخصًا إضافيًا متورطين في شبكة التجسس.

تأتي هذه التطورات في أعقاب تقارير عن خطط إسرائيلية لاغتيال أعضاء في حركة حماس الفلسطينية الذين يعيشون في الخارج. وقد أعلن رونين بار، رئيس الشاباك الإسرائيلي، عن نية إسرائيل استهداف قادة حماس على مستوى العالم.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من عواقب وخيمة؛ إذا استهدفت إسرائيل أعضاء حركة حماس في تركيا.

وفي ديسمبر 2022، ألقت محكمة تركية القبض على سبعة من أصل 44 شخصًا، تم اعتقالهم للاشتباه في تجسسهم على فلسطينيين في تركيا لصالح الموساد. 

 

 

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