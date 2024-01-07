الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الغرفة التجارية بالإسماعيلية توضح أسباب تراجع أسعار الخضر والفاكهة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد جلال ابو طاهر نائب أول الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن أسعار الخضروات والفاكهة، شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية.

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إنخفاض أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الجمعة بأسواق الفيوم

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وأرجع « طاهر »، ذلك بسبب بداية الموسم الشتوي الذي عمل على توفير كميات كبيرة من المعروض في الأسواق، حيث شهدت أسعار الطماطم والبطاطس تراجعا كبيرا بعد طرح بشائر العروة الشتوية التي وفرت الكثير من المعروض في الأسواق.

أضاف نائب أول تجارية الإسماعيلية، أن انتاج العروة الشتوية قاربت علي الوصول إلى كامل طاقتها فى الأسواق، مؤكدًا أن ذلك كان له تأثير مباشر على زيادة المعروض وخفض الأسعار، مشيرا إلى حدوث انخفاض فى أسعار بعض الخضراوات والفاكهة، بعد ضخ المزيد من محاصيل العروة الشتوية، إذ سيزيد إنتاج العروة المعروض فى الأسواق.

وتشهد الأسواق إقبالاً ملحوظاً من جانب المواطنين الفترة الحالية على شراء أنواع الفواكه الخضروات الموسمية، إذ شهدت بعض السلع انخفاضا ملحوظاً وشهدت البعض الآخر تفاوتا

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