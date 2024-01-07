نائب محافظ البحيرة تشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية دمنهور

شهدت الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قداس عيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية الرئيسية بمدينة دمنهور، يرافقها اللواءمحمود هويدي مدير أمن البحيرة و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، و محمد كجك - رئيس مدينة دمنهور والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية

حيث قدمت نائب محافظ البحيرة خالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأقباط مصر عامًة وأقباط محافظة البحيرة خاصًة بعيد الميلاد المجيد، متمنية لهم ولمصرنا الغالية دوام الأفراح والأعياد والسعادة والتقدم

مشيرة إلى أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الأعياد وكافة المناسبات ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، وفرحة غامرة تعتري نفوسنا وتتصل بجوارحنا، واليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح الوطنية والمحبة والأخاء.

كما قامت الدكتورة نهال بلبع، بتقديم التهنئة لجميع الإخوة الحضور بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفى كلمته نقل نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها، تهنئة المجمع المقدس وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية لكافة الحضور ولشعب محافظة البحيرة.

كما قدم الشكر لنائب المحافظ وللقيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكداً على المشاركة الروحية فى كافة المناسبات وأننا نحتفل بالمشاركة الروحية وعيد ميلاد المسيح فى هذا اللقاء ونؤكد أن محبتنا وأخوتنا نابعة من القلب والتى تجمعنا دائماً فى وطن عظيم ونرسل من هنا رسالة حب وتأييد لرئيسنا الحكيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى تشهد مصر فى عهده محبة صادقة تحمل السلام والحب الحقيقي.