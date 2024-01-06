شوط أول سلبي بين ريال مدريد وأراندينا في كأس إسبانيا

انتهى الشوط الأول بين ريال مدريد وأراندينا بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب "أراندينا دي ديارو"، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

شهد الشوط الأول استحواذ ريال مدريد على مجريات اللعب بشكل شبه تام مع محاولات على مرمى الخصم لكن دون جدوى حيث سدد ريال مدريد 8 تسديدات على مرمى أراندينا.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 فى تاريخه في الموسم الماضى، على حساب منافسه أوساسونا، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين على ملعب "لا كارتوخا" فى مدينة إشبيلية.

تشكيل ريال مدريد أمام أراندينا

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فران جارسيا - ناتشو - كاريو - تويباس.

خط الوسط: سيبايوس - كامافينجا - نيكو باز.

خط الهجوم: أردا جولر - براهيم دياز - خوسيلو.