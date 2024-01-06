لو هتفتح محل تجاري أو مشروع صناعي.. المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة

يتجه الكثير من الشباب خلال الفترة الحالية إنشاء مشاريع تجارية أو صناعية ويجب أن يستخرج الرخصة الخاصة بهذا المشروع أو المحل التجاري وهناك الكثير من الشباب لا يعلمون المستندات والإجراءات المطلوبة لاستخراج الرخصة الخاصة بمشروعه.

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية إجراءات ومستندات استخراج الرخصة الخاصة بالمحال التجارية أو الصناعية عن طريق تقديم طلب للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة.



المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة:

-صورة عقد الإيجار/التمليك. -شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل. -صورة بطاقة الرقم القومي. -خريطة مساحية للمحل. -عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا ما كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع. -وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات) وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحال التجاري والصناعية وقبل إصدار الترخيص.

الإجراءات الخاصة لاستخراج الرخصة: