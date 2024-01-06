شهدت إحدى قرى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية ، حيث تجردت سيدة من مشاعر الامومة ، والقت طفل حديث الولادة عمره يوم واحد، ملقى في أرض فضاء مجاورة لمسكنها.

كلب أنقذ حياته و إسورة مكتوب عليها اسم والدته ..القصة الكاملة للعثور علي طفل حديث الولادة بأرض فضاء بالقليوبية

وكشفت السيدة التي وجدت الرضيع بمشاركة أسرتها خلال بلاغها للأجهزة الأمنية في شبين القناطر، أنه في أثناء سيرها بأحد شوارع القرية المجاورة لمنزلها، وجدت كلب يشد ملاية بيضاء وبالتدقيق فيها وجدتها طفل حديث الولادة.

كما قالت خلال بلاغها؛ على الفور تم إنقاذ الطفل ووجدته ملفوف داخل ملاية زرقاء اللون ثم أخرى بيضاء ومدون في إسورة حول يده اسم والدته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور على الطفل، وتم معاينة المكان وتحريز الإسورة المدون عليها اسم والدة الطفل.

وجرى نقله للوحدة الصحية بنوى التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتوقيع الكشف الطبي عليه وحجز بالحضانة وتقديم الرعاية الصحية والطبية له.

ومن جانبها، أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة للوصول لأهلية، الطفل.

و تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف داخل ملاية وفي يده إسورة بها اسم والدته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور على الطفل، وتبين أن عمره 24 ساعة وملفوف داخل ملاية وحول يده إسورة مكتوب عليها اسم والدته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وإيداعه حضانة الوحدة الصحية بنوى لتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة له.

العثور على جثمان مسن اختفى في ظروف غامضة منذ أيام في ترعة بالمنوفية

كما عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية على جثمان مسن اختفى في ظروف غامضة منذ أيام، داخل ترعة دائرة مركز تلا، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد ورود البلاغ بالعثور على جثمان مسن، كان قد أُبلغ باختفائه خلال الأيام السابقة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الحادث.

وتبين من التحريات ؛ أن هناك شبهة جنائية في الواقعة بعد العثور على جثة صبحي طعيمة المقيم قرية البندارية التابعة لمركز وذلك بعد العثور على المجنى عليه في ترعة تابعة للمركز وعليها حجارة.

ونقلت الجهات الأمنية الجثمان لمستشفى تلا العام تحت تصرف جهات التحقيق، ومن المنتظر أن يتم تحويل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم التعليمي، لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة