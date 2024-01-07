رئيس مدينة سفاجا يحضر قداس عيد الميلاد بكنيسة أبي سيفين

هنأ اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، الإخوة الأقباط اليوم مساء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة أبي سيفين بمدينة سفاجا، حيث كان في استقباله كلا من القمص إبراهيم والقمص إسحاق والقس فليوباتير والقس أنجيلوس.

حيث تقدم بالتهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيد وفرحة على كل المصريين.

وأكد رئيس مدينة سفاجا خلال كلمته، أن احتفال المصريين جميعا بمولد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، رسالة محبة وسلام من جميع أبناء مصر للعالم أجمع، مع تأكيد الحب والولاء، باعثا برسالة حب وتأييد مطلق نيابة عن جميع أهالي سفاجا المخلصين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تأييدا ودعما لمسيرة وقيادته الحكيمة في إدارة شؤون البلاد والحفاظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه، وحرص مع التواصل بين كافة أبناء الوطن بجميع المحافظات المصرية، وتأكيد روح الوحدة المصرية بنسيجها الوطني الواحد، والذي برهن عليه تلاحم أبناء مصر جميعا عبر تاريخهم الطويل.

وأشار إلى ما تقدمه مصر من نموذج فريد في التعايش بين الأديان والوحدة الوطنية، وترسيخ وإعلاء قيم التسامح والسلام وعدم التمييز بين المواطنين على أرضها، وضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والحريات والواجبات العامة، بما يكفل التماسك المجتمعي بين قطبي الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين.

كما وجه شعبان خالص التهنئة للإخوة الأقباط بسفاجا بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أبناء مصر مسلمين ومسيحيين بنسيجهم الوطني الواحد متجمعين دائما في ألفة ومحبة صادقة، رغم أنف الحاقدين والكارهين والمغرضين، وأنهم دائما على قلب رجل واحد.

رافق رئيس المدينة، في تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد كلا من مدير العلاقات العامة بالوحدة المحلية بسفاجا، ومدير الإدارة التعليمية، ومدير إدارة الأوقاف، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بسفاجا، ومدير إدارة الشباب والرياضة بسفاجا، ومدير إدارة الأزهر بسفاجا، وغيرهم من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.