تعليق مثير من تشافي قبل مباراة برشلونة وبارباسترو بكأس إسبانيا

ترك تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، تعليقًا مثيرًا قبل مواجهة بارباسترو في دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي خاص بالمباراة "لدينا القليل جدًا لنفوز به والكثير لنخسره، نحن مرشحون للفوز، علينا أن نلعب بكل الحواس الخمس، خصمنا أمامهم مباراة حياتهم ولا يوجد أي أعذار تمنعنا عن الفوز".

وأضاف: "لقد كان الأمر صعبًا بالنسبة لنا ضد إنتر سيتي العام الماضي، والسوابق تخبرنا أن الأمر لن يكون سهلاً، الهدف هو الوصول إلى النهائي والفوز به".

وعن احتمالية مشاركة فيتور روكي رد تشافي: "غدًا سيكون لديه دقائق للمشاركة، المباراة مثالية لأولئك الذين يلعبون أقل، لكن هذا ليس الوقت المناسب لإجراء الاختبارات لأننا نريد النجاح، لن يكون الأمر سهلاً وهذا ما قلته للاعبين".

وأتم بشأن ملعب المباراة غدًا: "أنت تعلم أنني أشعر بالقلق دائمًا بشأن العشب، تسألني دائمًا عن هذا وسأقول نفس الشيء دائمًا، غدًا هو اليوم الذي لا أجد فيه أعذارًا".