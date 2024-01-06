"عنواني أخلاقي" ندوة لتنمية الوازع الدينى والأخلاق لدى النشء بقنا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا " إدارة تنمية النشء " بالتعاون مع مديريات التعليم الفنى وقطاع المعاهد الأزهرية والاتحاد المصرى للرياضة للجميع اليوم ندوة بعنوان "عنواني اخلاقي"جامعة جنوب الوادي ويهدف البرنامج القومى لبث روح الولاء والانتماء وتنمية الوازع الدينى والأخلاق لدى النشء تحت شعار " اخلاقى عنوانى " بمشاركة أكثر من ٣٥٠طليع وطليعة من أبناء طلبة وطالبات مدار س والمعاهد الأزهرية وابنائنا الطلائع أعضاء الشعب التخصصية يهدف :-

ترسيخ ورفع روح الولاء والانتماء لدى أبناءنا النشء، وتنمية الوازع الديني والأخلاقي لديهم، التوعية بمخاطر التواصل الاجتماعي لدى النشء وتعزيز الدور الايجابى لها .

والعمل على نشر مفهوم الثقافة الرياضية ونبذ العنف والتعصب، والحفاظ على الهوية المصري وماتم تنفيذه خلال البرنامج :-

بدأ اليوم بالاستقبال والترحيب بالسادة الضيوف من خلال اصطفاف وتقديم بعض كلمات الترحييب السلام الجمهورى تلاه الافتتاح بخير الكلام كلام الله الكريم.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد اشوش و دكتور شريف محمد و تقى الشواربى مسئولا التنفيذ بالوزارة وايضا، واحمد عاطف مؤسس اكاديمية، فضيلة الشيخ صلاح محمد مبارك رئيس المنطقة الازهريه بقنا و يوسف محمد عبد الرحمن مديرعام اداره الطلائع وكل العاملين بالإدارة.