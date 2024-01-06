تدريبات بدنية وقياس وزن وطول لحكام كرة القدم بالفيوم

أجرت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم، مساء اليوم، قياسات وزن وطول لحكام كرة القدم بالمنطقة اعقبه اجراء تدريب بدنى للحكام على ملعب مركز شباب مطرطارس .

أشرف على القياسات والتدريبات الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم، والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة وباشرها الكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى للحكام فى المحافظة .

وأكد الكابتن شعبان صادق، للحكام على اهمية الظهور بالمظهر اللائق اثناء التوجه لادارة المباريات والاستعداد الجيد والتدريب المستمرحتى يكونوا على اتم استعداد لاجراء اختبارات اللياقة البدنية فى اى وقت .

وقدمت اللجنة الشكر للحاج احمد عبد الفضيل رئيس مجلس ادارة مركز شباب مطرطارس على حسن الاستقبال واتاحة الملعب لتدريب الحكام .

معسكر اليوم الواحد

وفى وقت سابق واصلت لجنة الحكام الرئيسية معسكرات اليوم الواحد والتى استقبلتها محافظة الفيوم والتى باشرها الكابتن احمد ابوالعلا عضو اللجنة الرئيسية والمحاضر باللجنة ومحمد طه محمد نائب رئيس لجنة اللياقة البدنية .

حضر فاعليات اليوم 48 من حكام الفيوم بمختلف الدرجات والكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم والكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالمحافظة والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى للحكام بالفيوم والكابتن محمد سامى مسئول شئون اللاعبين بمنطقة الكرة والكابتن عمر سيد معوض الادارى بالمنطقة.

بدأت فاعليات المعسكر فى قاعة نقابة المعلمين بمحاضرة القاها الكابتن احمد ابوالعلا شرح فيها فهم قانون كرة القدم ، وجميع التعديلات الجديدة و منها التسلل والانحراف واللعب المتعمد من المدافعين وركلات الجزاء وحالات الطرد والانذار والالعاب المتعمدة من لمسة اليد وكافة التعليمات الادارية والفنية التي تقرها لجنة الحكام الرئيسية ، وعرض حالات فيديو للألعاب الجدلية والهامة وشرحها وقام بتحليلها طبقا للتعديلات الجديدة .

كما اقيم الجانب البدني فى ملاعب المدينة الرياضية فى دمو و الذي قاده الكابتن محمد طه نائب رئيس لجنة اللياقة البدنية عن عمليات الاحماء قبل المباريات تبعها مواقف عملية فى الملعب اشرف عليها الكابتن احمد ابو العلا عن التمركز والاشارات والقرارات فى منطقة الجزاء و تصويب ركلات الجزاء والاخطاء التى يقع فيها مسدد ركلة الجزاء وحارس المرمى اثناء التنفيذ و اقيمت لقاءات وديه مصغرة للحكام والتدريب علي اشارات التسلل وضربات المرمي وكيفية ادارة المباريات وكيفية التمركز الجيد في الالعاب الصعبة و سرعة اتخاذ القرار الصحيح..

00

122

455

666

678

777

789

877

888

899

999

2345

4555

5644

5666

6666

34556