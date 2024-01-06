شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية.

سقوط 10 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في السنبلاوين

وأسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا ضُبط خلالها 10 متهمين وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو)، وكذا ضبط (4 فرود محلية وعدد من الطلقات النارية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة، فيما تواصل أجهزة الأمن الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

القبض على قائد سيارة متهم بأداء حركات استعراضية أعلى كوبري أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة بالسير برعونة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة، وتوالت النيابة التحقيق .

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، متضمنًا قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية أعلى كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.