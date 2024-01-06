أهم إنجازات آيركايرو 2023.. إجراءات لتحسين النتائج والإنطلاق من الخسارة إلى الربحية

تأسست آيركايرو كشركة مساهمة في 1999 ، وبدأت أولى رحلاتها في أكتوبر 2003 ، من خلال تشغيل رحلات الطيران العارض المحلي والدولي باستخدام ثلاث طائرات مؤجرة من مصر للطيران من طراز A321 ، وإعتباراً من عام 2012 حولت شركة آيركايرو نموذج أعمالها من العمل كشركة طيران عارض إلى نموذج أعمال هجين.



وتقوم الشركة بالتشغيل حاليا بأسطول مكون من 31 طائرة ، عدد 22 طائرة ما بين A320 NEOs & CEOs ، وثلاث طائرات E190 ، وعدد 6 طائرات ATR72-600 ، وسيتبع ذلك عدد 7 طائرات أخرىA320 خلال عام 2024 ، ليصبح إجمالى عدد وحدات الأسطول 38 طائرة نهاية عام 2024.



وتتركز خطوط آيركايرو في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا ومؤخراً إلى غرب إفريقيا ، والتشغيل بخطوط متوسطة وقصيرة المدى في درجة سياحية موحدة ، كما تهدف الشركة فى خطتها التوسعية التشغيل إلى نقاط ومدن غير مدرجة بخطة التوسع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وعليه قامت شركة آيركايرو منذ أحداث جائحة كورونا ، أى منذ أكثر من عامين بوضع رؤية مستقبلية مع آليات التنفيذ المرنة للخروج من تلك الأزمة أو غيرها بنتائج إيجابية وإستغلالها لصالح التنمية المستدامة للشركة.

وفيما يلى أهم الإنجازات التى تمت فى جميع نواحى الشركة والتى تؤثر بشكل مباشر على زيادة الإيرادات مع خفض التكاليف لتحسين النتائج المالية:



أولاً: تخطيط شبكة التشغيل ووحدات الأسطول



- قامت شركة آيركايرو منذ أحداث جائحة كورونا ، بإستغلال تلك الأزمة بوضع خطة تطوير وزيادة وحدات أسطول طائرات الشركة ، ومضاعفة السعة المقعدية المعروضة ، مع فتح أسواق جديده:



- الإنطلاق دوليا وإقليمياً من تسعة وجهات (مطارات) داخل جمهورية مصر العربية.

- التوسع فى نقاط شبكة التشغيل الى أوروبا و وسط آسيا والأورال ومؤخرا التوسع إلى غرب إفريقيا ، لتصل عدد نقاط التشغيل الدولية إلى 72 نقطة ، هذا بخلاف غالبية نقاط التشغيل داخل جمهورية مصر العربية.بداية من عام 2020 بدأنا تنفيذ خطة زيادة عدد وحدات الأسطول من 7 طائرات فى عام 2017م لتصبح فى عام 2021 عدد 11 طائرة أى بنسبة زيادة 57% ، وإستمرت الزيادة فى عدد الطائرات ومضاعفة أسطول الشركة ليصبح فى نهاية عام 2022 عدد 19 طائرة ، وحاليا فى نهاية 2023 عدد 31 طائرة (عدد 22 طائرة A320neo/ceo سعة 180 مقعد درجة خدمة واحدة ، بالإضافة إلى ستة طائرات ATR72-600 سعة 70 مقعد ، أيضا عدد 3 طائرات إمبراير E190 سعة 110 مقعد).

كما أن لدى الشركة خطة طموحه حتى عام 2027 للتوسع فى الأسطول ليصل إجمالى عدد وحدات الأسطول إلى 60 طائرة لخدمة وجذب السياحة الوافدة من أسواق تصدير السياحة إلى مصر مما يعطى ميزه تنافسية للشركة ، كما يعزز الإستدامة وإستقرار التشغيل ، والشكل التالى يوضح تطور الأسطول والسعة المقعدية المعروضة:





تطور السعة المقعدية المعروضة من عام 2023 وحتى 2027 (خمس سنوات):





السعة المقعدية كما هو مبين بالجدول السابق فى عام 2023 تم عرض (5.4 مليون مقعد) أى بزيادة عدد مقاعد معروضة 200% عن عام 2022 (2.4 مليون مقعد) ، وقرابة ثلاث أضعاف المقاعد المعروضة (300%) عن عام 2019 (1.9 مليون مقعد) ، أيضا الركاب المنقولة فى عام 2023 عدد ركاب 4.2 مليون راكب مقارنة بعدد 1.4 مليون راكب لعام 2019م.

وتزداد السعة المقعدية المعروضة تدريجياً سنويا لتصل فى عام 2027 إلى (12.6 مليون مقعد) وبالمقارنة بالعام الحالى 2023 وتكون نسبة الزيادة 132%.



ثانيا: إنجازات الإدارة التجارية



- الإنطلاق من عدد تسعة وجهات داخل جمهورية مصر العربية دوليا وإقليميا وداخلياً.

- التوسع فى نقاط شبكة التشغيل الحالية ، وخطة التوسع المستقبلية فى شبكة تشغيل آيركايرو.

- تطوير البرامج والأنظمة الإلكترونية للشركة IT Platform والربط بينهما لتواكب أحدث الأنظمة العاليمة :



 تطوير الموقع الإلكترونى.

 تطوير تطبيقات الموبايل.

 تفعيل أحدث نظم التوزيع الألكترونى للمبيعات NDC

 تفعيل نظام تعظيم العائد والتسعير RM

 تشغيل مركز إتصالات وخدمة العملاء Call Center

- توقيع إتفاقية مشاركة بالرمز بين نقاط شبكتى تشغيل كل من شركتى آيركايرو ، ومصر للطيران منذ يونيو 2020 ، والقيام بتوسيع الإتفاقية تدريجيا على باقى نقاط شبكتى التشغيل.

- البيع بهيكل أسعار بشكل مختلط (هيكل منخفض الأسعار ، وآخر للعمل على خطوط الشركات المنتظمة) أى التحرك للأسفل والأعلى بكل مرونه وحسب متطلبات السوق والمنافسين.

الإنطلاق من عدد تسعة مطارات داخل جمهورية مصر العربية دولياً و إقليمياً إلى عدد 73 وجهة دولية بالإضافة إلى الرحلات الداخلية فى مصر والربط داخليا بين هذه النقاط:-

- مطار القاهرة : إلى عدد 8 دول (السعودية ، الأردن ، الكويت ، الإمارات ، إيطاليا ، أسبانيا ، السنغال ، بوركينا فاسو) بإجمالي 15 وجهة.

- مطار الغردقة : إلى عدد 9 دول (ألمانيا ، سلوفاكيا ، صربيا ، الدانمرك ، البوسنه والهرسك ، التشيك ، سويسرا ، المجر، النمسا ، إيطاليا ، أرمينيا ، فرنسا) بإجمالي 27 وجهة.

- مطار شرم الشيخ : إلى عدد 7 دول (المانيا ، إيطاليا ، الدانمرك ، أرمينيا ، جورجيا ، أذربيجان ، أوزباكستان ، كازاخستان) بإجمالي 17 وجهة.

- مطار مرسى علم : إلى عدد ثلاث دول (سلوفاكيا ، التشيك ، ألمانيا) بإجمالى 6 وجهة.

- مطار برج العرب : إلى عدد 4 دول (السعودية ، الأردن ، المغرب ، الكويت) بإجمالي 9 وجهات.

- مطار سوهاج : إلى عدد ثلاث دول (السعودية ، الكويت ، الأردن) بإجمالي 7 وجهات.

- مطار أسيوط : إلى دولتين (السعودية ، الكويت) بإجمالي 4 وجهات.

- مطار الأقصر : إلى عدد 3 دول (فرنسا ، أسبانيا ، إيطاليا) بإجمالي 11 وجهات.

- مطار سفنكس : إلى دولة واحدة (السعودية) بإجمالي وجهة واحدة.

- مطار مطروح : رحلات موسمية إلى (مقدونيا الشمالية) بإجمالي وجهة واحدة مبدئياً.

وفيما يلى التوسع فى نقاط شبكة التشغيل الحالية ، وخطة التوسع المستقبلية:

 النقاط المخطط تشغيلها هي 28 نقطة دولية و يتمثل التوسع فى شبكة التشغيل لشركة آيركايرو الأسواق الجديدة المستهدفة لنقاط غرب إفريقيا وربطها بشبكة التشغيل الحالية ، كذلك تكاملها مع شبكة تشغيل مصر للطيران بنظام Codeshare لعمل Feeding و de-feeding لشبكتى التشغيل.

 أيضا زيادة الترددات لتشغيل النقاط الحالية.

 كما أنه تجرى الدراسات لتحويل مطار الغردقة إلى مطار محورى HUB لجذب الحركة السياحية وربطها بشبكة تشغيل داخلية وإقليمية قوية وتسير الجهود الحثيثة للتنفيذ إعتبارا من جدول صيف 2025م.



توقيع إتفاقية مشاركة بالرمز مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية على بعض خطوط شبكة الشركتين:-

تم عقد إتفاقية مشاركة بالرمز مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وذلك فى 20 يونيو 2020 ، على الرحلات الداخلية وبعض الرحلات الدولية للشركتين وجاري حاليا زيادة الرحلات الدولية لتشمل بعض الخطوط بأوروبا والشرق الاوسط وإفريقيا.

وفيما يلى نقاط المشاركة بالرمز بين شركة آيركايرو ، وشركة مصر للطيران:

نقاط على شبكة مصر للطيران هى (نقاط مفعلة لعدد 11 نقطة دولية و 7 نقاط داخلية ، أيضا نقاط جارى العمل علي تفعيلها 14 نقطة ، ونقاط الخطة المستقبلية لعدد 26 نقطة)

نقاط على شبكة آيركايرو (نقطتان من القاهرة ، وثلاث نقاط من شرم الشيخ)

وجارى العمل بين الشركتين حتى إتمام التفاعل والتكامل بين خطوط شبكتى التشغيل لتحقيق التكامل الأمثل.



البيع بهيكل أسعار بشكل مختلط مرن ومتدرج (هيكل منخفض الأسعار ، وآخر للعمل على خطوط الشركات المنتظمة) أى التحرك للأسفل والأعلى بكل مرونه وحسب متطلبات السوق والمنافسين:-

تقوم آيركايرو بعرض مستويات تسعيرية متدرجة ومنافسة على جميع خطوطها فى شبكة التشغيل المذكورة أعلاه ، يتم عرض الأسعار طبقا لمتطلبات العرض والطلب وتماشيا مع المنافسين وبنموذج طيران الـ Low Fares فى الخطوط التى تعمل عليها الشركات منخفضة التكاليف Low Cost Carriers وبأسعار منافسة لها لجذب الحركة تبدأ بأسعار منخفضة جدا ثم تتجه إلى الأعلى ، وتماشيا أيضا مع المنافسة الشرسة والتى تواجه التشغيل على أغلب الخطوط من ناقلات عملاقة وشركات منخفضة التكاليف والأسعار ، ويتم المناورة بطرازات التشغيل الموجودة حاليا بالشركة لعرض أنسب طراز بعدد مقاعد يناسب الحمولة المباعة (A320 بعدد مقاعد 180 و 174 مقعد ، ATR72-600 بعدد مقاعد 70 مقعد ، وأيضا طراز E190 بعدد مقاعد 110 مقعد) مما يسمح بالتفاعل مع العرض والطلب والتسعير.

 تشغيل مركز خدمة العملاء ومركز الإتصالات فى نوفمبر 2023:



• يقدم مركز الاتصالات حاليًا الدعم المحلى للعملاء في مصر ، كبداية باللغتين ( العربية ، والإنجليزية ).

• وفى عام 2024 سوف يعمل بستة لغات بإضافة أربع لغات هم ( الألمانية ، الإيطالية ، الأسبانية والفرنسية )

• يتم توفير الدعم عبر البريد الإلكتروني أيضًا من خلال عناوين بريد إلكتروني مختلفة مثل:

[email protected]

[email protected]

 تطوير البرامج والأنظمة الإلكترونية للشركة IT Platform والربط بينهما لتواكب أحدث الأنظمة العاليمة :

 تطوير الموقع الإلكترونى للشركة.

 تطوير تطبيقات الموبايل.

 تفعيل أحدث نظم التوزيع الألكترونى للمبيعات NDC ، لتوسيع الإنتشار وجذب شرائح عملاء مختلفة.

 تفعيل نظام تعظيم العائد والتسعير RM

 تطوير التسويق الإلكترونى Digital Marketing ، والتركيز على وسائل التواصل الإجتماعى الفعالة.

ثالثا: إنجازات الإدارة الفنية لشركة إيركايرو لعام 2023



1- عقد صيانة محركات LEAP لطراز A320 Neo:

تم توقيع عقد لصيانة محركات طائرات A320 Neo حيث من المنتظر أن يحقق تطبيقه وفر تقديري في تكلفة ساعة الطيران للطراز يعادل 30%.

2- الأعمال الفنية لصلاحية الطائرات CAMO و إستئجار الوحدات المتداولة Components Pool:

بدء تنفيذ الأعمال الفنية لصلاحية الطائرات CAMO وإدارة إستئجار الواحدات المتداولة Components Pool لطراز ATR72 من خلال الإدارة الفنية لشركة إيركايرو بما يخفض تكلفة الخدمات الفنية المتعاقد عليها مع طرف ثالث بحوالي 22% لساعة طيران الطراز.

3- النظام الرقمي للتشغيل الفني IT System:

المفاوضات بشأن إنشاء نظام رقمي للتشغيل الفني IT System شاملا سجل الطائرة الفني Technical Log و سجل أعطال كابينة الركاب Cabin Log في مرحلتها النهائية للوصول إلي إجراء تعاقد بهذا الشأن ، الأمر الذي يتيح رفع مستوي أداء الأعمال الفنية بشركة إيركايرو بشكل كبير في كل من الإدارة الفنية وإدارة العمليات الجوية.

4-عقود إستئجار الوحدات المتداولة Components Pool

في إطار تنفيذ سياسة خفض تكلفة مخزون قطع الغيار، تم إجراء عدد من التعاقدات في مجال إستئجار الوحدات المتداولة لعدد من طرازات أسطول إيركايرو إضافة إلي إستمرار التفاوض لإبرام عدد آخر من العقود في ذات المجال لإستكمال كافة متطلبات إنتظام تشغيل الطائرات من الناحية الفنية.

5- المبني الجديد للإدارة الفنية بمطار القاهرة الدولي:

تم إنتقال الإدارة الفنية لشركة إيركايرو للمبني الجديد بمطار القاهرة الدولي (داخل الدائرة الجمركية) بعد تجهيزه بما يتيح بيئة عمل أكثر فعالية لأداء العاملين بالإدارة الفنية من حيث قربه لمواقع وقوف طائرات إيركايرو بالمطار إضافة إلي إشتمال المبني علي عدد من المخازن الفنية اللازمة لمتطلبات العمل الفني.



رابعاً: إنجازات وتطوير الموارد البشرية



 الإنتهاء من تعديل الهيكل التنظيمي للشركة وإعتماده من مجلس الإدارة بما يتواكب مع حجم أسطول وتشغيل الشركة ، وجارى العمل على إعداد الهيكل التنظيمى للمرحلة التالية طبقا للخطة الخمسية 2023 – 2027.

 إعداد إختصاصات الإدارات العامة والإدارات التابعة.

 إعداد التوصيف الوظيفى وبطاقات الوصف لجميع الوظائف.

 إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية للوظائف KPIs.

 إعداد خطط الاحتياجات التدريبية (غير فنية).

 تعديل هيكل المرتبات ومراجعته سنويا لمواكبة متطلبات السوق المحلي وتقليل الفجوة بين الشركة والشركات العاملة بالسوق المصري والعمل على تنفيذ اجراءات إستقطاب العماله بإضافة مزايا جديدة ، وتطوير المسار الوظيفى.

 بدء الدراسة الإكتوارية الخاصة بتحديث نظام مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التكميلي.

 الإنتهاء من تنفيذ خطة العمالة الخاصة بالعام المالي 2023 طبقاً للمخطط المعتمد ليصبح إجمالي عدد العاملين 1718 موظف بنهاية العام المالي 2023 ، علماً بأن عدد العاملين كان 952 موظف في نهاية العام المالي 2022 وإستكمال خطط التوسع بإعداد موازنة مالية وخطة تعيينات جديدة لعدد إجمالى وحدات الأسطول 38 طائرة خلال العام المالي 2024.

 الإنتهاء من تعديل اللوائح الإدارية الداخلية للشركة مع الشروع في بعض التعديلات الجديدة لمواكبة تطور الشركة.

 بدء العمل في تطوير اللوائح المالية حيث إنتهى تطوير لائحة المشتريات وإعتمادها وجاري العمل في تطوير باقى اللوائح المالية.

الشئون الإدارية والتأمين الصحى:

 الإنتهاء من المرحلة الأولى للمقر الجديد داخل الدائرة الجمركة بميناء القاهرة الجوي ونقل العاملين إعتباراً من ديسمبر 2023 ، فى إطار خطة الشركة لتنفيذ بعض الأعمال الفنية ذاتيا ، أبحاث وتخطيط صيانة الطائرات ومخازن قطع غيار الطائرات بالإضافة الى مركز العمليات المتكامل.

 بدء المفاوضات مع هيئة التنمية السياحية بخصوص تخصيص قطعة ارض (جنوب مجاويش – الغردقة) لإنشاء سكن سياحي لإقامة الركب الطائر والعاملين.

 الإلتزام بتوفير تأمين طبي يليق بالعاملين بالشركة وتجديده كل عام بما يتناسب مع متطلبات العاملين وتفعيل نسب خصم فعاله على قيمة التأمين الطبي لأسر العاملين.

 تحديث الزى الرسمى بما يتناسب مع التطوير الجارى فى الشركة والتعاقد مع أفضل الجهات المتخصصه فى توريد الزى الرسمى لأفراد الركب الطائر.

 تطوير أسطول النقل البري الخاص بالشركة بالإحلال الكامل للسيارات الملاكي وإضافة عدد 11 سيارة ملاكي حديثة موديل 2023 ليصبح متوسط عمر السيارات الملاكي عام واحد وجاري العمل في خطة إحلال السيارات الميكروباص خلال عام 2024 ليصبح متوسط عمر السيارات الميكروباص عام واحد أسوةً بالسيارات الملاكي علماً بأن متوسط عمر السيارات الميكروباص الحالي 8 سنوات وإجمالي اسطول النقل البري للشركة 17 سيارة ميكروباص و 16 سيارة ملاكي.

 النجاح في تجديد العقود الحالية ، وإبرام عقود جديدة لإستمرار توفير الإقامة الفندقية لأفراد الركب الطائر والعاملين بالمحطات بأفضل سعر ومستوى خدمة يليق بالعاملين.

 الإنتهاء من تركيب أنظمة الأمن والسلامة بالمقر الإدارى الرئيسي (نظام مكافحة الحريق – كاميرات المراقبة داخل وخارج المبنى)

 الإنتهاء من تركيب نظام توليد الكهرباء الذاتي لعدم تعطيل سير العمل بالمقر الإدارى الرئيس حال إنقطاع الكهرباء (UBS – مولد كهربي).

خامساً: أهم النتائج والانجازات المالية لشركة آيركايرو

 تم سداد مبلغ 35 مليون دولار من حصيلة بيع عدد 4 طائرات المتقادمه والإستفادة من مبادرة البنك المركزى لسداد 50% من قيمة أصل القرض وإسقاط الفوائد المستحقة على الشركة بأكثر من 59.160 مليون دولار.

 تم سداد مبلغ 5 مليون دولار لصالح شركة GE Aviation وإنهاء التعاقد معهم دون دفع غرامة الإنهاء وتقليص المديونية الخاصة بهم من مبلغ 8.5 مليون دولار إلى مبلغ 3.5 مليون دولار إلى جانب الإفراج وبدء إجراءات الشحن الخاصة بالمحرك المملوك والذي كانت تحتجزه GE ضمانا لأموالها.

 تم تعمير عدد 3 محركات ، وإستبدال محرك بإجمالى تكلفة 17.220 مليون دولار وتمويلها من إيرادات الشركة الذاتية.

 قامت الشركة بتسوية مديونية المطارات وشركات الخدمات بالمملكة العربية السعودية وبلغ ما تم سداده خلال عام 2020 مبلغ 7.4 مليون دولار متمثلة في سداد المديونيات السابقة بالإضافة الى الإلتزام بسداد المديونيات الجارية.

 قامت الشركة بسداد جميع مستحقات شركة آيرباص وتجديد الحساب الائتمانى الخاص بها وذلك بعد سداد مبلغ 1.16 مليون دولار خلال عام 2020.

 بلغ ما تم سداده لشركة GE خلال عام 2020 مبلغ 4.089 مليون دولار منها مبلغ 2.4 مليون دولار يخص أعوام سابقة ومبلغ 1.68 مليون دولار خاص بفواتير 2021.

 تحسين المركز المالى للشركة من خفض قيمة المديونيات فى دفاتر الشركة المالية وخفض الخسائر المرحلة مما يساهم في دعم الهيكل التمويلي للشركة والرافعة المالية للحصول على تسهيلات ائتمانية تساهم في النمو المتزايد لنشاط الشركة.

 تحسين الوضع التنافسى للشركة حيث تعتبر الفائدة السنوية لهذا القرض عائق فى قائمة الدخل السنوية للشركة.

 سداد كافة مديونيات الشركة للشركة المصرية للمطارات والمتراكمة منذ عام 2016 بمبلغ 450.3 مليون جنيه تقريباً.

 تمويل شراء عدد 2 محرك احتياطي 320 NEO بمبلغ 35.6 مليون دولار تم تمويل 10 مليون دولار ذاتي و 25.6 مليون دولار من بنك القاهرة تسدد على 60 شهر إعتباراً من يناير 2024.

 تمويل شراء محرك احتياطي للطائرات E190 بمبلغ 5.75 مليون دولار من شركة سياف تمويل ذاتي بالكامل.

 تمويل شراء عدد 2 محرك للطائرات ATR بمبلغ 5 مليون دولار يتم تمويله ذاتيا بالكامل تم سداد 50% والباقي على 6 شهور اعتبارا من يناير 2024.

 توفير التمويل المالى اللازم لزيادة أسطول الشركة من 7 طائرات عام 2020 الى 31 طائرة عام 2023.

 توفير التمويل المالى اللازم لزيادة الأسطول البرى لسيارات الشركة لنقل الركب الطائر من 10 سيارات عام 2020 الى 35 سيارة حديثة عام 2023.إستئجار مبنى جديد للشركة من هيئة ميناء القاهرة الجوي داخل الدائرة الجمركية وتجهيزه لنقل مركز العمليات والإدارة الفنية ومخازن الشركة بتكلفة 20 مليون جنيه.

ومما سبق ونتيجة تضافر الجهود والإمكانات تم زيادة عدد ساعات التشغيل من 34 ألف ساعة تشغيل من عام 2019 ، إلى 83 ألف ساعة تشغيل فقط خلال 10 أشهر فى عام 2023 ، أى بمقدار ثلاثة أضعاف عدد الساعات.



وأيضاً تحسن النتائج المالية تدريجيا على مدار ثلاث أعوام متتالية (2020 ، 2021 ، 2022) ، ثم فى العام الحالى 2023 جاءت النتائج الإيجابية حتى 31 اكتوبر2023 ، بتحقيق صافى ربح قدره 44.8 مليون دولار



وختاماً فيما يلى النتائج المالية (الإيرادات ، التكاليف ، أرباح/خسائر) من عام 2010 وحتى 2023 (على مدار 14 عاماً):