إحالة هاني شاكر للمحاكمة الجنائية.. مرتضى منصور السر ومكالمة مسربة كشفت المستور

أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارًا عاجلًا بإحالة الفنان هاني شاكر للمحاكمة الجنائية، بتهمة سب وقذف وإزعاج النائب أحمد دياب، وذلك على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت مؤخرًا بين دياب ومرتضى منصور.

سبب إحالة هاني شاكر للمحاكمة

بدأت أزمة هاني شاكر حينما تقدم المستشار محمد عثمان وكيلا عن النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد كل من مرتضى منصور، وهاني شاكر، بعد تعليق الأخير على الحدث.

هاني شاكر

ذكر عثمان في بلاغه إنه وبتاريخ 5 يونيو فوجئ الجميع بمقطع صوتي تم اصطناعه وتخليقه واجتزاءه بواسطة مرتضى منصور، دون أن يأذن له موكلنا نشره أو الموافقة على تسجيل تلك المحادثة ونشرها.

وتابع البلاغ: "فضلًا عن التلاعب فيها والعبث بها بهدف الإساءة والتشهير بشخصية عامة بهدف ابتزازها وإخضاع قرارتها لأغراض مخالفة للقوانين واللوائح".

مرتضى منصور

وأضاف: "وحيث قام مرتضى منصور بتسريبها بعد التلاعب بها لكتائبه الإلكترونية التي تخضع لإشرافه وسيطرته وندار بمعرفته هو وأولاده ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية."

تفاصيل أزمة هاني شاكر مع مرتضى منصور والنائب أحمد دياب

وأشار عثمان إلى أن ذلك تسبب في الإضرار بموكله ومكانته الأدبية والاجتماعية لدى أهل وطنه كما تمثل تلك الأفعال جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليهـا بالمادة 309 مكرر(1) من قانون العقوبات المصري، وحيث تمادي المذكور في مسلكه المشين من خلال مؤتمر صحفي عقده في نادى الزمالك بتاريخ 7 يونيو 2022 تعرض خلاله لموكلنا النائب أحمد دياب وأسرته وعائلته وزوجته.

هاني شاكر وأحمد دياب

وقام مرتضى منصور بعرض صور شخصية له مع أفراد أسرته وعائلته وزوجته دون إذن منهم تحصل عليها من صفحته الشخصية وقام بنشرها والتعليق عليها بصورة تمثل الطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد (171) (302)-(303)-(300)-(306)-(308) من قانون العقوبات، وحيث أن ما أتاه المذكور تم بصورة يجيدها ويحترفها وسبق له افتعالها مع العديد من الشخصيات العامة وحيث أن تلك الجرائم تهدد أمن وسلامه المجتمع وتعرضه لأخطار.

مرتضى منصور وأحمد دياب

هاني شاكر يكشف حقيقة خلافه مع مصطفى كامل

على صعيد آخر، كان أمير الغناء العربي هاني شاكر قد خرج عن صمته ليرد على مزاعم وجود خلاف بينه وبين الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بسبب توليه رئاسة النقابة، وذلك بعدما حاول أحمد رمضان سكرتير النقابة السابق الزج بإسمه على خلفية أزمة شطبه من جداول النقابة.

نفى هاني شاكر نشوب أي خلافات بينه وبين نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، مؤكدًا أن هناك علاقة صداقة وأخوة قوية تربطهما، وذلك خلال بيانًا رسميًا أصدره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

هاني شاكر ومصطفى كامل وأحمد رمضان

وجاء البيان كالآتي: "الفنان هاني شاكر يؤكد على الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومجلس إدارة النقابة ويربأ بأسمه أن يزج به على وسائل التواصل الإجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر أو يشوب روح الود والإحترام بينه وبين صديق كفاحه ونجاحاته الفنان مصطفى كامل".